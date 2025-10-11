16.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

تواصل انتعاش السوق العقاري في دبي الأسبوع الماضي وتجاوز إجمالي التصرفات 16.6 مليار درهم عبر 5690 صفقة، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وحققت قيمة المبيعات الإجمالية 12 مليار درهم، عبر 4469 صفقة، تصدرتها منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 822.40 مليون درهم عبر 10 صفقات، تليها «جميرا فييلج سركل» ثانية بنحو 653.02 مليون درهم عبر 381 صفقة.

وحلت منطقة «جميرا الثانية» في المرتبة الثالثة مع 590.45 مليون درهم عبر 12 صفقة. وبلغت الرهون 3.34 مليارات درهم، عبر 911 رهناً.

فيما بلغت قيمة الهبات 1.27 مليار درهم عبر 310 معاملات هبة، تصدرتها منطقة «الخليج التجارية» بقيمة 412 مليون درهم عبر 38 معاملة، تليها «مدينة دبي الصناعية» بقيمة 132 مليون درهم عبر 3 معاملات، ثم «نخلة جميرا» بـ 114 مليون درهم عبر 22 معاملة.

وسجلت التصرفات العقارية في دبي أمس 3.40 مليارات درهم، نتجت عن 1044 صفقة، تتضمن 816 مبايعة بلغت قيمتها الإجمالية 2.21 مليار درهم إضافة إلى 965 مليون درهم للرهون عبر 191 صفقة رهن، فيما تم تسجيل 37 معاملة هبة بقيمة 222 مليون درهم.