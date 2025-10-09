7 سنوات من ارتفاع أسعار المنازل في أوروبا

استمرت أسعار المنازل في الاتحاد الأوروبي في الارتفاع خلال الربع الثاني من 2025، مسجلة بذلك زيادة سنوية للسنة السابعة على التوالي.

وارتفعت الأسعار في جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء فنلندا، كما زادت التكاليف في 21 من أصل 26 دولة عند تعديلها حسب التضخم، بحسب موقع يورو نيوز.

وبينما لا يزال العديد من الأوروبيين يواجهون صعوبة في تملك المنازل، فإن المخاوف المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف لم تدفع الأسعار للانخفاض في مناطق عديدة بعد.

ووفقاً لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، فقد ارتفعت أسعار المنازل في الاتحاد الأوروبي بمتوسط 5.4% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025، وسجلت 7 دول زيادات تجاوزت 10%، حيث سجلت البرتغال (17.1%)، وبلغاريا (15.5%)، والمجر (15.1%)، كما سجلت كرواتيا (13.2%)، وإسبانيا (12.8%)، وسلوفاكيا (11.3%)، وجمهورية التشيك (10.5%) زيادات مكونة من رقمين.

في المقابل كانت فنلندا هي الوحيدة التي شهدت تراجعاً، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 1.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2025.

وفي ثلاث دول ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 1% أو أقل، وهي: فرنسا (0.5%)، والسويد (0.7%)، وقبرص (1%)، ومن بين الاقتصادات الكبرى الأخرى، سجلت ألمانيا نمواً بنسبة 3.2%، بينما شهدت إيطاليا ارتفاعاً بنسبة 3.9%.

كما ارتفعت أسعار المنازل في تركيا، فقد ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. ووفقاً لأحدث البيانات من الربع الرابع لعام 2024، ارتفعت الأسعار بنسبة 28.5%.

وبين الربعين الثانيين من عامي 2020 و2025، ارتفعت أسعار المنازل الحقيقية بشكل أكثر دراماتيكية في البرتغال، بزيادة بلغت 40.6%.

بينما ارتفعت جميع الدول الأخرى بأقل من 30%.