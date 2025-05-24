17.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 17.2 مليار درهم الأسبوع الماضي نتجت عن 5307 صفقات، حيث شهدت الدائرة تسجيل أكثر من 4309 مبايعات بقيمة 13.1 مليار درهم، و807 صفقات رهون عقارية بقيمة 3.3 مليارات درهم، كما سُجل 191 معاملة هبة بقيمة 824 مليون درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 795 مبايعة لأراضٍ، و3244 مبايعة لوحدات سكنية و270 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 209 رهونات لأراضٍ، و589 رهوناً لوحدات سكنية، و110 رهونات لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 7.5 مليارات درهم نتجت عن 1848 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 5.6 مليارات درهم نتجت عن 2461 صفقة.

وحلت منطقة اليلايس 1 في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ 1 مليار درهم، وجاءت ثانياً منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بـ 804 ملايين درهم، وثالثاً منطقة قرية جميرا الدائرية بـ 741 مليون درهم، ورابعاً منطقة اليفرا 1 بـ 618 مليون درهم، وخامساً منطقة معيصم الثانية بـ 576 مليون درهم.

وشهد السوق بيع قطعة أرض تجارية في منطقة جزر العالم بقيمة 160 مليون درهم، كما بيعت قطعة أرض أخرى مخصصة لنادٍ رياضي في منطقة هورايزون بقيمة 119 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية قيد الإنشاء في منطقة جميرا الأولى بقيمة 99 مليون درهم ضمن مشروع «جميرا أسورا باي»، وبيعت أيضاً وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 56 مليون درهم ضمن مشروع «إنارة من إمنيات».