58.1 مليار درهم مبيعات عقارات جزر دبي خلال 8 أشهر

تُعد جزر دبي مثالاً حيوياً على قدرة الإمارة على تحويل الخيال إلى واقع، حيث أبدعت مشاريع فريدة تجمع بين الفخامة والتصاميم المعمارية المبتكرة والمواقع البحرية الخلابة، من نخلة جميرا الشهيرة عالمياً إلى جزيرة بلو واترز ولؤلؤة جميرا، كما استطاعت دبي ابتكار وجهات سكنية وسياحية استثنائية تُبرز رؤيتها الطموحة في صناعة عقارات عالمية المستوى، كل جزيرة تحمل طابعاً فريداً يدمج بين الخصوصية والترف وإمكانية العيش ضمن بيئة متكاملة تضم مرافق ترفيهية وتجارية متطورة.

هذا الابتكار لا يقتصر على تصميم الفيلات والشقق الفاخرة فحسب، بل يمتد إلى خلق تجارب حياة متكاملة ترضي مختلف الأذواق وتستجيب لمتطلبات المستثمرين والسياح على حد سواء، تضع جزر دبي معايير جديدة في عالم العقارات الفاخرة، وتثبت قدرة الإمارة على المنافسة عالمياً من خلال منتجات تجمع بين الإبداع الهندسي، التصميم العصري، والمزايا الطبيعية الخلابة، ما يعكس مكانة دبي الرائدة مركزاً عالمياً للاستثمار العقاري والترف.

ووفقاً لتحليل بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أجرت «البيان» رصداً لمبيعات 10 جزر صناعية في الإمارة خلال أول 8 أشهر من العام الجاري شملت كلاً من: نخلة جميرا، نخلة جبل علي، نخلة ديرة، مدينة دبي الملاحية، دبي هاربور، جميرا باي، جزر العالم، لامير، جزيرة بلو واترز، لؤلؤة جميرا.

وسجلت الـ10 جزر خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 أداء قياسياً في سوق العقارات الفاخرة، حيث بلغت المبيعات الإجمالية نحو 58.1 مليار درهم من خلال 8101 صفقة متنوعة، فيما تصدرت نخلة جميرا ونخلة جبل علي المشاريع الأكثر استقطاباً للاستثمارات، في حين حافظت مشاريع مثل لؤلؤة جميرا وجزيرة بلو واترز على جاذبيتها الخاصة بأسعار مرتفعة وصفقات محدودة، ما يعكس التنوع والطلب المستمر على الفخامة والجودة.

يعكس هذا الزخم استمرار المستثمرين المحليين والأجانب في توجيه استثماراتهم نحو المشاريع الجزرية الفاخرة في دبي، مستفيدين من الموقع الاستراتيجي والبيئة التنظيمية الداعمة. وتشكل مبيعات الـ10 جزر في دبي نحو 13.1% من أجمالي مبيعات عقارات دبي خلال أول 8 أشهر من العام الجاري التي بلغت 441.2 مليار درهم، ويعكس هذا الأداء المتزايد الطلب الكبير على العقارات المتميزة والفيلات الفاخرة والإطلالات البحرية الخلابة، بالإضافة إلى مكانة دبي العالمية مركزاً استثمارياً وسياحياً يجذب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

وتفصيلاً تصدرت منطقة نخلة جميرا خلال أول 8 أشهر من العام الجاري مبيعات جزر دبي عند 13.9 مليار درهم نتجت عن 1060 صفقة شملت 831 شقة سكنية و7 فلل، تلتها منطقة نخلة جبل علي عبر 13.2 مليار درهم نتجت عن 573 صفقة، وحلت ثالثاً منطقة نخلة ديرة عبر 12.4 مليار درهم نتجت عن 2523 صفقة شملت 2386 شقة سكنية و6 شقق فندقية.

وجاءت مدينة دبي الملاحية في المرتبة الرابعة عبر 11.5 مليار درهم نتجت عن 2976 صفقة، وخامساً منطقة دبي هاربور عبر 2.5 مليار درهم نتجت عن 469 صفقة جميعها شقق سكنية، وسادساً منطقة جميرا باي عبر مليارَي درهم نتجت عن 180 صفقة شملت 17 شقة سكنية وفيلا واحدة، وسابعاً منطقة جزر العالم عبر 1 مليار درهم نتجت عن 90 صفقة شملت 77 غرفة فندقية و6 فلل، وثامناً منطقة لامير عبر 976 مليون درهم نتجت عن 157 صفقة شملت 134 شقة سكنية و16 فيلا، وتاسعاً منطقة جزيرة بلو واترزعبر 694 مليون درهم نتجت عن 65 صفقة جميعها شقق سكنية، وعاشراً منطقة لؤلؤة جميرا عبر 455 مليون درهم نتجت عن 18 صفقة شملت 3 شقق سكنية.



