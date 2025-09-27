16.4 ملياراً تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجّلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 16.4 مليار درهم الأسبوع الماضي عبر 6032 صفقة، وتم تسجيل 4984 مبايعة بقيمة 12.5 مليار درهم و854 صفقة رهون عقارية بقيمة 2.6 مليار درهم، كما سُجل 194 معاملة هبة بقيمة 1.3 مليار درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية لتشمل 385 مبايعة لأراضٍ، و4322 مبايعة لوحدات سكنية، و277 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على 245 رهناً لأراضٍ، و532 رهناً لوحدات سكنية، و122 رهناً لمبانٍ.

وسجلت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 5.6 مليارات درهم، عبر 1385 صفقة، وبلغت مبيعات العقارات على الخارطة 6.8 مليارات درهم، مع 3599 صفقة.

وحلت منطقة المركز التجاري في صدارة المناطق في قيمة المبايعات، بـ 888 مليون درهم، تليها مدينة المطار بـ 659 مليون درهم ثم مجمع دبي للاستثمار الثاني، بـ 606 ملايين درهم، وقرية جميرا الدائرية، بـ 592 مليون درهم.

وشهد السوق بيع قطعة أرض تجارية في منطقة البرشا هايتس بقيمة 167 مليون درهم.