25.5 ألف شقة فندقية تعزز جاهزية دبي لموسم الفعاليات

يشهد قطاع الشقق الفندقية في دبي نشاطاً متسارعاً واستعدادات مكثفة مع انطلاق موسم الأعمال والمؤتمرات والفعاليات الكبرى، حيث أصبحت هذه الفئة تشكل خياراً مفضلاً لشريحة واسعة من الزوار والعارضين ورجال الأعمال الذين يحتاجون إلى إقامة تجمع بين الفخامة والخصوصية والخدمات الفندقية.

وفقاً لأحدث بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بلغ عدد الشقق الفندقية في الإمارة 25540 شقة فندقية ضمن 181 منشأة موزعة على 14014 شقة فندقية فخمة تستهدف الباحثين عن التجارب الراقية والضيافة المتكاملة بمواصفات عالمية.

بالإضافة إلى 11526 شقة فندقية متوسطة المستوى تلبي احتياجات العائلات والزوار والعارضين الباحثين عن إقامة عملية بأسعار تنافسية مع الحفاظ على مستوى جيد من الخدمات.

وكشفت البيانات أن الشقق الفندقية تستحوذ على نحو 17 % من إجمالي الغرف الفندقية في الإمارة، ما يعكس أهميته المتنامية في مشهد الضيافة المحلي، خصوصاً مع ارتفاع الطلب على الإقامات الطويلة والمتوسطة المدة.

أما على صعيد الأداء، فقد سجلت الشقق الفندقية في دبي معدل إشغال مرتفعاً وصل إلى 82 % بنهاية يوليو الماضي وهو مؤشر واضح على جاذبيتها الكبيرة، سواء بين السياح الدوليين أو الزوار من داخل المنطقة.

ويُعزى هذا الأداء القوي إلى عدة عوامل، أبرزها مرونة هذا النوع من الإقامة، وتكامله مع متطلبات أنماط السفر الحديثة، خاصة للعائلات والمسافرين بغرض الأعمال الذين يحتاجون إلى مساحات أكبر ومرافق ملائمة للإقامة لفترات طويلة.

ويُرجح أن يشهد أداء الشقق الفندقية في دبي مزيداً من النمو خلال الربع الرابع من العام الجاري، بالتزامن مع انطلاق موسم المعارض والمؤتمرات والأعمال، إلى جانب اعتدال الطقس الذي يجذب المزيد من السياح الدوليين.

ومن المتوقع أن تسجل هذه الفترة معدلات إشغال أعلى، مع تدفق أعداد كبيرة من رجال الأعمال والمشاركين في الفعاليات الدولية التي تستضيفها الإمارة، وفي مقدمتها الفعاليات المرتبطة بالمعارض التجارية العالمية والمنتديات الاقتصادية.

وتتزامن هذه المؤشرات مع الجهود المستمرة التي تبذلها دبي لتعزيز قطاعها السياحي، حيث تعمل على تنويع خيارات الضيافة بما يواكب النمو في أعداد الزوار.

كما أن توزيع الشقق بين الفئة الفاخرة والمتوسطة يعكس نجاح دبي في تحقيق معادلة توازن بين الفخامة والتنافسية، ما يمنحها مرونة عالية في استقطاب شرائح متنوعة من الزوار من مختلف أنحاء العالم.