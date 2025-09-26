قطاع البناء بالإمارات مرشح للنمو متجاوزاً 130 مليار دولار بحلول 2029

توقع تقرير من شركة نايت فرانك نمو ناتج قطاع البناء في الإمارات إلى 130.8 مليار دولار بحلول عام 2029، بنسبة نمو 4 % سنوياً، مشيراً إلى أن القطاع البناء في جميع أنحاء الإمارات ارتفع بشكل مستمر منذ بداية العقد، ووصل ناتج البناء إلى مستوى قياسي بلغ 107.2 مليار دولار عام 2024.

وحسب التقرير يهيمن قطاع البناء على المشاريع التنموية المخطط لها في جميع أنحاء الإمارات، حيث يمثل 62 % من المشاريع المستقبلية قيد الإعداد، متقدماً على قطاعات النقل (12 %)، والطاقة (7 %)، والمياه (5 %). وبين هذه المشاريع الإنشائية، تمثل المشاريع متعددة الاستخدامات (42 %)، تليها العقارات السكنية (28 %)، ثم مراكز البيانات (9 %)، ومشاريع الضيافة (4 %).

واعتباراً من الربع الثاني من 2025، تراوحت تكاليف البناء السكني من 4.200 درهم للمتر المربع للفلل القياسية، وارتفعت إلى 11.000 درهم للمتر المربع للفلل الفاخرة، بينما تراوحت تكلفة الشقق من 4.300 درهم للمتر المربع.

ووصلت إلى 9.500 درهم للمتر المربع، حسبما أفادت نايت فرانك. وفي نهاية النصف الأول من عام 2025، تراوحت تكلفة بناء المباني التجارية بين 5.500 و7.300 درهم للمتر المربع.

وتتركز أنشطة المشاريع في قطاع البناء بنسبة 75 % في دبي. وهذا يختلف عن أبوظبي، حيث يمثل القطاع 23 % من العقود الممنوحة، بعد مشاريع النفط والغاز (40 %). تجدر الإشارة إلى أن قطاعات النفط والغاز في دبي تشكل 3 % فقط من العقود الممنوحة، ما يعكس نجاح المبادرات الحكومية لتنويع الاقتصاد.

وأشار التقرير إلى النشاط الاقتصادي في الإمارات بأن دبي حافظت على لقبها كأول وجهة في العالم للاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة (greenfield projects) لثلاث سنوات متتالية، بينما حافظت الإمارات ككل على مكانتها كأول وجهة في العالم للاستثمار الأجنبي المباشر، نسبة إلى حجم اقتصادها، للعام الثاني على التوالي.

ويستفيد سوق العقارات في أبوظبي سيستفيد أيضا من مبادرات النمو والتنويع الحكومية ضمن رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. وتشمل المشاريع الرئيسية خط قطار فائق السرعة جديد بطول 150 كم يربطها بدبي، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله بحلول عام 2030، ومترو أبوظبي المخطط له بطول 131 كم، والذي سيدعم عدد سكان المدينة المتزايد.

وحسب التقرير فقد تم تسليم نحو 890 وحدة سكنية في أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2025، وهناك نحو 33.074 وحدة أخرى قيد الإنشاء ومن المقرر تسليمها بحلول عام 2029. ومن المتوقع أن تشكل الشقق 71 % من المعروض.

كما تتوقع أبحاث نايت فرانك ارتفاعاً كبيراً في المعروض من المكاتب في عام 2027، مع نحو 175.000 متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة المقرر تسليمها في العاصمة. ويأتي هذا بعد إضافات أكثر اعتدالا بلغت نحو 51.000 متر مربع عام 2025 وما يزيد قليلاً على 43.000 متر مربع عام 2026.