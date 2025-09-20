16.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الأسبوع الماضي، 16.8 مليار درهم، نتجت عن 6073 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 5066 مبايعة بقيمة 13.7 مليار درهم، و809 صفقات رهون عقارية بقيمة 2.3 مليار درهم، كما سُجل 198 معاملة هبة بقيمة 867 مليون درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية لتشمل 441 مبايعة لأراضٍ، و4439 مبايعة لوحدات سكنية و186 مبايعة لمبانٍ، في حين توزعت صفقات الرهون على: 190 رهناً لأراض، و529 رهناً لوحدات سكنية، و173 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 5.7 مليارات درهم نتجت عن 1344 صفقة، في حين بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 8 مليارات درهم نتجت عن 3722 صفقة.

وتصدرت منطقة المركز التجاري من حيث قيمة المبايعات بـ913 مليون درهم، تليها منطقة الخليج التجاري بـ792 مليون درهم، وثالثاً منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بـ781 مليون درهم، ورابعاً منطقة نخلة جميرا بـ713 مليون درهم، وخامساً منطقة قرية جميرا الدائرية بـ594 مليون درهم.

وشهد السوق بيع فيلا على الخريطة في منطقة جميرا الثانية بقيمة 185 مليون درهم، كما بيعت فيلا أخرى قيد الإنشاء في منطقة نخلة جميرا بقيمة 115 مليون درهم، إلى جانب بيع فيلا جاهزة في مدينة الشيخ محمد بن راشد «يستريكت ون» بقيمة 110 ملايين درهم.

6073

إجمالي عدد الصفقات

809

رهون عقارية بـ2.3 مليار

5.7

مليارات مبيعات العقارات الجاهزة