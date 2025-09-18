هونغ كونغ تخفض أسعار المنازل لمنح تأشيرة استثمارية

خفضت السلطات في هونغ كونغ الحد الأدنى لسعر شراء المنازل للأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرة استثمارية لتعزيز سوق العقارات في المدينة.

وقال كونج جون لي، رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ: إنه يمكن للمتقدمين للحصول على تأشيرة دخول استثمارية شراء عقار سكني بقيمة 30 مليون دولار هونغ كونغ (3.9 ملايين دولار أمريكي أو أكثر)، في حين كان الحد الأدنى لسعر المنزل المطلوب شراؤه للحصول على التأشيرة 50 مليون دولار هونغ كونغ.

وقالت وكالة بلومبرغ: إنه في حين يمكن أن تحفز هذه الخطوة الطلب على العقارات الفاخرة في المدينة، فقد يكون تأثيرها محدوداً، إذ لا يزال فائض العرض وضعف الاقتصاد يلقيان بثقلهما على سوق العقارات السكنية، حيث تتحرك أسعار المنازل بالقرب من أدنى مستوياتها منذ 2016.

وباءت كل الإجراءات الحكومية السابقة، بما في ذلك خفض ضرائب العقارات وتخفيف قواعد التمويل العقاري، بالفشل في دعم السوق العقارية بهونغ كونغ.

يذكر أن برنامج تأشيرة الاستثمار يشترط على الأجانب المتقدمين للحصول على التأشيرة استثمار ما لا يقل عن 30 مليون دولار هونغ كونغ في أصول تشمل الأسهم وسندات الدين والعقارات.

وتلقى البرنامج 1257 طلباً، تمت الموافقة على 512 منها حتى أبريل، وفقاً للحكومة.

ومن المتوقع، أن تضخ هذه الطلبات استثمارات تزيد على 37 مليار دولار هونغ كونغ.

وأضاف لي: إن الحد الأقصى لمبلغ الاستثمار في العقارات السكنية الذي يحتسب ضمن إجمالي الاستثمار الرأسمالي لا يزال 10 ملايين دولار هونغ كونغ.