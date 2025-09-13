13.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الأسبوع الماضي 13.2 مليار درهم نتجت عن 4503 صفقات، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 3601 مبايعة بقيمة 9.7 مليارات درهم، و688 صفقة رهون عقارية بقيمة 2.6 مليار درهم، كما سجل 214 معاملة هبة بقيمة 986 مليون درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية لتشمل 296 مبايعة لأراضٍ، و3181 مبايعة لوحدات سكنية و124 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 176 رهناً لأراضٍ، و440 رهناً لوحدات سكنية، و123 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 5 مليارات درهم نتجت عن 1114 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 4.6 مليارات درهم نتجت عن 2486 صفقة.

وحلت منطقة الخليج التجاري من حيث قيمة المبايعات بمليار درهم، وجاءت ثانياً منطقة قرية جميرا الدائرية بـ575 مليون درهم، وثالثاً منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بـ559 مليون درهم، ورابعاً منطقة نخلة جميرا بـ387 مليون درهم، وخامساً منطقة مجمع دبي للعلوم بـ277 مليون درهم. وشهد السوق بيع قطعة أرض في منطقة الخليج التجاري بقيمة 460 مليون درهم.

كما بيعت أرض أخرى مخصصة لمستشفى في منطقة الوحيدة بقيمة 125 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية على الخارطة في منطقة نخلة جميرا ضمن مشروع «ذا ألبا ريزيدينسيس باي أمنيات» بقيمة 70 مليون درهم.