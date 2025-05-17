17.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 17.2 مليار درهم الأسبوع الماضي نتجت عن 5218 صفقة، حيث شهدت الدائرة تسجيل أكثر من 4048 مبايعة بقيمة 13.1 مليار درهم، و916 صفقة رهون عقارية بقيمة 3.2 مليارات درهم، كما سُجل 254 معاملة هبة بقيمة 924 مليون درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 622 مبايعة لأراضٍ، و3214 مبايعة لوحدات سكنية و212 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 256 رهناً لأراض، و586 رهناً لوحدات سكنية، و122 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 7.9 مليارات درهم نتجت عن 1807 صفقات، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 5.1 مليارات درهم نتجت عن 2241 صفقة.

وحلت منطقة معيصم الثانية في صدارة المناطق من حيث قيمة المبايعات بـ5.1 مليارات درهم، تليها منطقة الخليج التجاري بـ820 مليون درهم، وثالثاً منطقة اليلايس 1 بـ708 ملايين درهم، ورابعاً منطقة وادي الصفا 3 بـ506 ملايين درهم، ثم منطقة قرية جميرا الدائرية بـ456 مليون درهم.

وشهد السوق بيع قطعة أرض صناعية في منطقة مدينة دبي الملاحية بقيمة 156 مليون درهم، كما بيعت شقة سكنية جاهزة في منطقة نخلة جميرا بقيمة 65 مليون درهم ضمن مشروع «ذا رويال أتلانتس»، وبيعت أيضاً شقة سكنية أخرى قيد الإنشاء في منطقة جميرا الأولى بقيمة 52 مليون درهم ضمن مشروع «جميرا أسورا باي».