9.7 مليارات درهم مبيعات عقارات دبي التجارية

3524 صفقة بارتفاع 2.1 %

7.2 مليارات مبيعات المكاتب عبر 2630 صفقة

2.4 مليار مبيعات المحال التجارية عبر 894 صفقة

حققت مبيعات العقارات التجارية «المكاتب والمحلات» في دبي قفزة كبيرة خلال الأشهر الـ8 الأولى من 2025، متجاوزة المبيعات الإجمالية للعام 2024 بأكمله، ما يعكس استمرار قوة الطلب على المساحات التجارية ومؤشراً على توسع الشركات والأعمال في الإمارة.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، قفزت مبيعات العقارات التجارية بدبي إلى 9.7 مليارات درهم عبر 3524 صفقة خلال الأشهر الثمانية الأولى بنمو 2.1% مقارنة بإجمالي المبيعات التي تمت خلال 2024 عند 9.5 مليارات درهم عبر 4301 صفقة.

ويعكس النمو القوي لمبيعات العقارات التجارية في دبي استدامة وتطور الاقتصاد المحلي وزيادة الثقة في بيئة الأعمال، حيث أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) في الإمارات المعدل التابع لشركة إس آند بي غلوبال خلال أغسطس الماضي، إلى توسع إنتاج الشركات في دبي بأسرع وتيرة منذ 7 أشهر، مدفوعة بزيادة مبيعات العملاء ونشاط المشاريع.

كما واصل القطاع غير النفطي في دبي نموه القوي خلال أغسطس، وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 53.6 نقطة في أغسطس، بارتفاع طفيف عن 53.5 في يوليو، مدعوماً بأكبر معدل توسع في الإنتاج منذ 7 أشهر.

وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال الفترة المذكورة على 7.2 مليارات درهم للمكاتب نتجت عن 2630 صفقة، و2.4 مليار درهم للمحال التجارية عبر 894 صفقة.

واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 5.4 مليارات درهم عبر 2137 صفقة.

وبلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية على الخريطة 1.7 مليار درهم عبر 493 صفقة، بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخريطة 1.2 مليار درهم عبر 407 صفقات، وبلغت المبيعات الجاهزة 1.1 مليار درهم عبر 487 صفقة.

وبحسب المناطق، تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية عبر 874 صفقة بقيمة 2.9 مليار درهم، تليها منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 741 صفقة بقيمة 1.6 مليار درهم، ثم منطقة البرشا هايتس عبر 208 صفقات بقيمة 586 مليون درهم، ثم منطقة موتور سيتي عبر 236 صفقة بقيمة 570 مليون درهم.

ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد الأمر إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى إبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة وخاصة المكاتب ذات الدرجة الممتازة، حيث سجل السوق صفقة بيع لعقار مكتبي قيد الإنشاء في منطقة الخليج بقيمة 87 مليون درهم وهي تعتبر أغلى صفقة منذ بداية العام 2025.

كما بيع عقار مكتبي آخر في نفس المنطقة بقيمة 84 مليون درهم، إلى جانب بيع عقار مكتبي جاهز في منطقة برج خليفة بقيمة 82 مليون درهم، وكذلك بيع محل تجاري في منطقة إنترناشيونال سيتي 2&3 بقيمة 76 مليون درهم.