462 ألف نزيل في المنشآت الفندقية بأبوظبي خلال فبراير



استقبلت المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي خلال شهر فبراير 2025 نحو 462 ألف نزيل، في مؤشر يعكس جاذبية الإمارة المتزايدة كوجهة سياحية عالمية.

ووفقاً لبيانات دائرة الثقافة والسياحة الأولية والصادرة عن مركز الإحصاء - أبوظبي، تصدر النزلاء القادمون من دول آسيا غير العربية قائمة الزوار بـ 135 ألف نزيل، تلاهم النزلاء الأوروبيون بـ 128 ألف نزيل، ثم مواطنو الإمارات بـ 81 ألف نزيل.

وبحسب التصنيف الفندقي، استقبلت فنادق الخمس نجوم النسبة الأكبر من النزلاء بإجمالي 234 ألف نزيل، كان في صدارتهم الزوّار الأوروبيون بـ 77 ألف نزيل، بينما توزّع باقي النزلاء على فنادق الأربع نجوم بـ 119 ألف نزيل، والفنادق من ثلاث نجوم وأقل بـ 57 ألف نزيل، إضافة إلى 52 ألف نزيل في الشقق الفندقية.

فنادق أبوظبي تتصدر إقليمياً بأعلى استجابة لتقييمات وآراء الضيوف