فنادق أبوظبي تتصدر إقليمياً بأعلى استجابة لتقييمات وآراء الضيوف

أثبتت أبوظبي مكانتها الرائدة في قطاع الضيافة في الشرق الأوسط بتحقيقها أعلى معدلات التفاعل والتواصل مع تعليقات الضيوف الفنادق على مستوى العالم، حيث بلغت نسبة الاستجابة تعليقات الضيوف إلى 86 %.

ووفق بيانات «ترست» لتقييم وتحليل تعليقات نزلاء الفنادق عالمياً يعكس الإنجاز التزام الإمارة بتقديم تجربة ضيافة استثنائية، وتعزيز التواصل الفعال مع الزوار من أنحاء العالم.

استقبلت فنادق أبوظبي 2.411 مليون نزيل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي وفقاً للبيانات الصادرة عن مركز الإحصاء أبوظبي.

وأكد صالح محمد الجزيري، المدير العام السياحة في أبوظبي، اهتمام القطاع الفندقي في الإمارة: «شركاؤنا من قطاع الضيافة ملتزمون بتقديم أفضل تجربة يمكن لزوار أبوظبي الحصول عليها. ونعمل معهم عن كثب، لتحقيق أعلى مستويات رضا النزلاء عبر جميع فئات النجوم».

وشدد سلطان العواني، رئيس قسم التفتيش في إدارة الرقابة والترخيص على أهمية الجودة في قطاع الضيافة قائلاً: «تحقيق مثل هذه الإنجازات يعكس التفاني المستمر في تطبيق معايير الرقابة الصارمة، وتعزيز الالتزام بالجودة. نعمل بشكل وثيق مع جميع المنشآت الفندقية، لضمان تقديم تجربة استثنائية، تلبي توقعات الزوار».

وأوضح محمد الخزرجي، تنفيذي رئيسي الامتثال ومراقبة الجودة: «التفاعل الإيجابي مع تعليقات النزلاء هو مؤشر حيوي على التزام المنشآت الفندقية في أبوظبي بأعلى معايير الجودة. نحن مستمرون في تعزيز هذا النهج من خلال تطبيق سياسات رقابية مبتكرة، تدعم تحسين تجربة الضيوف بشكل مستمر».

وتعكس نسبة الاستجابة المرتفعة البالغة 86 % نهجاً استباقياً اعتمدته فنادق أبوظبي، ما يعزز الإمارة وجهة سياحية عالمية، ومن خلال توظيف التكنولوجيا واتباع أفضل الممارسات، يواصل قطاع الضيافة في أبوظبي رفع مستوى رضا وتجربة النزلاء.

وبلغ عدد المنشآت الفندقية في أبوظبي 169 منشأة، توفر 34,079 غرفة، ويشمل ذلك 126 فندقاً، تحتوي على 28,600 غرفة، و43 شقة فندقية تضم 5,476 غرفة.