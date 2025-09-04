15.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في 4 أيام



تواصل زخم السوق العقاري في دبي، وسجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي هذا الأسبوع، 15.8 مليار درهم، عبر 4912 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 2884 مبايعة، بقيمة 10.7 مليارات درهم، و792 صفقة رهون عقارية، بقيمة 2.7 مليار درهم، كما سُجل 236 معاملة هبة، بقيمة 2.4 مليار درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 411 مبايعة لأراضٍ، و3271 مبايعة لوحدات سكنية، و202 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون لتشمل 237 رهناً لأراضٍ، و472 رهناً لوحدات سكنية، و130 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 5.3 مليارات درهم، عبر 1405 صفقات، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 5.3 مليارات درهم، نتجت عن 2479 صفقة.

وحلت الخليج التجاري في صدارة المناطق، من حيث قيمة المبايعات، بـ 499 مليون درهم، تليها منطقة برج خليفة بـ 442 مليون درهم، ثم نخلة جميرا بـ 387 مليون درهم، ورابعاً منطقة جميرا الثانية بـ 370 مليون درهم، تليها منطقة قرية جميرا الدائرية بـ 363 مليون درهم.

وشهد السوق بيع قطعة أرض في منطقة منخول بقيمة 177 مليون درهم، كما تم بيع فيلا على المخطط في منطقة نخلة جميرا بقيمة 115 مليون درهم، ضمن مشروع «أيومي»، إلى جانب بيع قطعة أرض مخصصة لنادٍ رياضي في منطقة هورايزون، بقيمة 100 مليون درهم.