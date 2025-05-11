الرئيس التنفيذي لـ«هيئة تنمية السياحة» لـ« البيان »: رأس الخيمة تضيف 7500 غرفة فندقية بحلول 2030

منتجع «وين» على جزيرة المرجان أكبر استثمار أجنبي مباشر
وقال لـ«البيان» إن رأس الخيمة تمتلك جميع المقومات، التي تتيح لنا تقديم تجارب فاخرة حقيقية، تقوم على الجودة والابتكار في التفاصيل، وليس فقط على الأسماء والعلامات التجارية الفاخرة.
وكشف عن حجم المشاريع الفندقية الجديدة الجاري إنشاؤها، والتي تشمل منتجع «وين» المتكامل على جزيرة المرجان بقيمة استثمارية 5.1 مليارات دولار، بمساحة تتجاوز 620 ألف متر مربع، ليصبح أكبر استثمار أجنبي مباشر في الإمارة بقطاع الفنادق، ويضم المنتجع 1542 غرفة وجناحاً، بالإضافة إلى مساحة 7 آلاف و500 متر مربع مخصصة للفعاليات، مشيراً إلى أن المشاريع المستقبلية تتضمن إنشاء فورسيزونز على جزيرة ميناء العرب، ويضم 150 غرفة وجناحاً فندقياً و130 وحدة سكنية خاصة ذات علامات تجارية، بالإضافة لمنتجع سيج الجبلي، والمقرر افتتاحه خلال العام الجاري، ويضم 70 كوخاً فاخراً يدعم التنوع البيئي والاستدامة.
وأضاف: «في ظل تنامي الطلب على السياحة الفاخرة، وتزايد أعداد الزوار من مختلف أنحاء العالم يشهد قطاع الضيافة تحولاً استراتيجياً نحو تعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى البنية التحتية الفندقية، فقد بلغ عدد الغرف الفندقية المتوفرة حالياً 8211 غرفة، تحتضنها مجموعة من أرقى العلامات التجارية العالمية والمحلية، في مؤشر على الجاذبية المتصاعدة للقطاع».