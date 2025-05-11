الرئيس التنفيذي لـ«هيئة تنمية السياحة» لـ« البيان »: رأس الخيمة تضيف 7500 غرفة فندقية بحلول 2030

منتجع «وين» على جزيرة المرجان أكبر استثمار أجنبي مباشر

كشف راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن الإمارة تسير بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها وجهة رائدة للسياحة الفاخرة، مشيراً إلى أن 80 % من المنشآت الفندقية الجاري إنشاؤها تُصنف ضمن فئة الخمس نجوم، وأن الجهات المعنية تستعد لمضاعفة عدد الفنادق، من خلال إضافة أكثر من 7500 غرفة جديدة بحلول عام 2030، ما يعكس تركيزاً متزايداً على تعزيز تجربة الضيافة الفاخرة، وتقديم أعلى معايير الجودة والخدمة، وتشمل هذه المنشآت علامات عالمية مرموقة، فضلاً عن استثمارات محلية تسعى لترسيخ حضورها في السوق السياحي الراقي.

وقال لـ«البيان» إن رأس الخيمة تمتلك جميع المقومات، التي تتيح لنا تقديم تجارب فاخرة حقيقية، تقوم على الجودة والابتكار في التفاصيل، وليس فقط على الأسماء والعلامات التجارية الفاخرة.

وكشف عن حجم المشاريع الفندقية الجديدة الجاري إنشاؤها، والتي تشمل منتجع «وين» المتكامل على جزيرة المرجان بقيمة استثمارية 5.1 مليارات دولار، بمساحة تتجاوز 620 ألف متر مربع، ليصبح أكبر استثمار أجنبي مباشر في الإمارة بقطاع الفنادق، ويضم المنتجع 1542 غرفة وجناحاً، بالإضافة إلى مساحة 7 آلاف و500 متر مربع مخصصة للفعاليات، مشيراً إلى أن المشاريع المستقبلية تتضمن إنشاء فورسيزونز على جزيرة ميناء العرب، ويضم 150 غرفة وجناحاً فندقياً و130 وحدة سكنية خاصة ذات علامات تجارية، بالإضافة لمنتجع سيج الجبلي، والمقرر افتتاحه خلال العام الجاري، ويضم 70 كوخاً فاخراً يدعم التنوع البيئي والاستدامة.

وأضاف: «في ظل تنامي الطلب على السياحة الفاخرة، وتزايد أعداد الزوار من مختلف أنحاء العالم يشهد قطاع الضيافة تحولاً استراتيجياً نحو تعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى البنية التحتية الفندقية، فقد بلغ عدد الغرف الفندقية المتوفرة حالياً 8211 غرفة، تحتضنها مجموعة من أرقى العلامات التجارية العالمية والمحلية، في مؤشر على الجاذبية المتصاعدة للقطاع».

وضمن رؤية مستقبلية طموحة تستعد الجهات المعنية لمضاعفة عدد الفنادق قبل حلول عام 2030، من خلال إضافة أكثر من 7500 غرفة جديدة، ويأتي هذا التوسع استجابة للنمو المتوقع في الحركة السياحية، وتماشياً مع مستهدفات الخطط الوطنية لتنمية القطاع السياحي إحدى ركائز الاقتصاد غير النفطي.