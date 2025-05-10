19.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي 19.9 مليار درهم الأسبوع الماضي، نتجت عن 5076 صفقة، حيث شهدت الدائرة تسجيل أكثر من 4116 مبايعة بقيمة 16.4 مليار درهم، و800 صفقة رهون عقارية بقيمة 2.8 مليار درهم.

كما تم تسجيل 160 معاملة هبة بقيمة 740 مليون درهم. وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية لتشمل 658 مبايعة لأراضٍ، و3288 مبايعة لوحدات سكنية و170 مبايعة لمبانٍ.

فيما توزعت صفقات الرهون على: 191 رهناً لأراضٍ، و625 رهناً لوحدات سكنية، و114 رهناً لمبانٍ. وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 10.6 مليارات درهم نتجت عن 1841 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 5.8 مليارات درهم نتجت عن 2275 صفقة.

وحلت معيصم الثانية في صدارة المناطق في قيمة المبايعات بـ 2.5 مليار درهم، تليها منطقة الخليج التجاري بـ 1.3 مليار درهم، ثم نخلة جبل علي بـ 767 مليون درهم، ورابعاً نخلة جميرا بـ 672 مليون درهم، تليها قرية جميرا الدائرية بـ 668 مليون درهم.

وشهد السوق بيع قطعة أرض في منطقة الخليج التجاري بقيمة 826 مليون درهم، كما تم بيع شقة سكنية على الخريطة في منطقة نخلة جميرا بقيمة 300 مليون درهم ضمن مشروع «أيومي»، إلى جانب بيع قطعة أرض مخصصة لنادٍ رياضي في منطقة هورايزون بقيمة 186 مليون درهم، وأيضاً بيعت شقة سكنية أخرى قيد الإنشاء في منطقة جميرا الأولى بقيمة 96 مليون درهم.