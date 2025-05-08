بيع فيلا على الخارطة بـ 300 مليون درهم في دبي

شهد السوق العقاري بدبي، أمس، صفقة بيع قياسية لفيلا على الخارطة بقيمة 300 مليون درهم.

وسُجلت الصفقة في منطقة نخلة جميرا بمشروع «أيومي»، وتمتد الفيلا على مساحة 26224 قدماً مربعة أي ما يعادل 11439 درهماً للقدم.

كما شهد السوق صفقة قياسية أخرى، حيث بيعت شقة سكنية على المخطط في منطقة جميرا الأولى ضمن مشروع «جميرا أسورا باي» بقيمة 96 مليون درهم، وتمتد الشقة على 12098 قدم مربعة.

وبيعت شقة سكنية أخرى قيد الإنشاء في المنطقة نفسها بقيمة 65 مليون درهم وتمتد على مساحة 6512 متراً مربعاً.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت التصرفات العقارية، أمس، أكثر من 4.5 مليارات درهم تمت عبر 893 صفقة. وجرى تسجيل 727 مبايعة بقيمة 3.5 مليارات درهم.

وسجلت الرهون 1.01 مليار درهم تمت عبر 141 معاملة، منها 31 رهناً لأراض، و202 رهن لوحدات سكنية، و19 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 25 هبة بقيمة 63 مليون درهم.