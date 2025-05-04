891 صفقة في معرض عجمان للاستثمار العقاري

اختتم معرض عجمان للاستثمار العقاري فعاليات نسخته الثالثة، الذي نظمته دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وشهد المعرض إتمام 891 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 442.63 مليون درهم، واستقبل المعرض 4082 زائراً على مدار الأيام الثلاثة للمعرض.

وشهد اليوم الختامي، تكريم الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، للفائزين بجوائز الدورة الخامسة من مشروع التصنيف العقاري الذي أقيم على هامش فعاليات المعرض، وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد: إن إمارة عجمان ماضية في مسيرتها التنموية الرائدة وفق رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الرامية إلى الارتقاء بأداء القطاع العقاري ومواصلة مسيرة التميز الشاملة التي أثمرت عن نتائج ملموسة على أرض الواقع وأسهمت بشكل مباشر في تعزيز مكانة عجمان باعتبارها مدينة عصرية ووجهة مثالية للأعمال والاستثمار.

وأشار إلى أن مشروع التصنيف العقاري نجح في تعزيز ثقافة التميز والابتكار لدى مختلف الفئات العاملة في المجال العقاري وأسهم في النهوض بأداء شركات التطوير العقاري والمكاتب العقارية، مؤكداً حرص الدائرة على تأهيل الوسطاء العقاريين وتنمية مهاراتهم وتعزيز ثقافتهم المتعلقة بقوانين التداول العقاري ودعمهم كشريك إستراتيجي للدائرة وعنصر فعال ومهم لتحقيق أهدافها المستقبلية.

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن القيمة الإجمالية للصفقات المبرمة خلال معرض عجمان للاستثمار العقاري بلغت 442.63 مليوناً مما يدل على نجاح هذا الحدث العقاري، ويؤكد مدى جاذبية إمارة عجمان وملاءمتها لتطلعات رواد الأعمال والمستثمرين.

وأشار إلى أن الدائرة حرصت على تقديم تجرية استثنائية للزوار من خلال جدول أعمال ثري ومتنوع وهادف، مثمناً دور الشركاء الاستراتيجيين والجهات العارضة والخبراء العقاريين ومساهمتهم الفعالة في إنجاح المعرض، الذي شهد إقامة 9 جلسات وورش عمل تخصصية تمحورت حول الاستثمار الناجح في مشاريع التطوير العقاري واستراتيجيات تنمية المحفظة العقارية ومنظومة الخدمات الذكية.

وأوضح المهندس عمر بن عمير المهيري، أن مشروع التصنيف العقاري شهد في دورته الخامسة استحداث فئة جديدة وهي «خمس نجوم +» بهدف بث المنافسة بين المكاتب العقارية الساعية إلى تحقيق التميز والريادة، وحصد 14 مكتباً عقارياً تصنيف «خمس نجوم»، فيما نال 73 مكتباً عقارياً تصنيف «أربع نجوم».