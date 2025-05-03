زخم عقارات دبي يتواصل بـ 22 مليار درهم تصرفات في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي 22 مليار درهم، نتجت عن 5843 صفقة، الأسبوع الماضي، حيث شهدت الدائرة تسجيل أكثر من 4490 مبايعة بقيمة 15.4 مليار درهم، و1052 صفقة رهون عقارية بقيمة 5.1 مليارات درهم، كما سُجل 301 معاملة هبة بقيمة 1.5 مليار درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 717 مبايعة لأراضٍ، و3558 مبايعة لوحدات سكنية، و215 مبايعة لمبانٍ، في حين توزعت صفقات الرهون على: 271 رهناً لأراضٍ، و1055 رهناً لوحدات سكنية، و149 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 10.7 مليارات درهم، نتجت عن 2197 صفقة، في حين بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 4.7 مليارات درهم، نتجت عن 2293 صفقة.

وحلت منطقة معيصم الثانية في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ2.9 مليار درهم، وجاءت ثانياً منطقة اليلايس 1 بـ709 ملايين درهم، وثالثاً منطقة قرية جميرا الدائرية بـ576 مليون درهم، ورابعاً منطقة الخليج التجاري بـ521 مليون درهم، وخامساً منطقة الوصل بـ460 مليون درهم.