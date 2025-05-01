204 مليارات مبيعات عقارات دبي في 4 أشهر بنمو 45 %

274 مليار درهم تصرفات نتجت عن 79205 صفقات

منطقة نخلة جبل علي في صدارة قيمة المبايعات تلتها «الخليج التجاري»

واصل السوق العقاري بدبي أداءه القوي منذ مطلع 2025، مسجلاً نمواً قياسياً في المبيعات بلغ 45% خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتمثل هذه الأرقام أفضل انطلاقة لأول 4 أشهر من السنة.

وسجل أبريل 2025 أعلى قيمة له على الإطلاق وأعلى قيمة شهرية في تاريخ السوق، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي.

وتعكس هذه الانطلاقة القوية للسوق العقاري بدبي مدى قوة الطلب من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، وقوة جاذبية المنتج العقاري في الإمارة إقليمياً وعالمياً.

ويبدو أن القطاع العقاري بدبي يتجه نحو تحقيق رقم مبيعات قياسي جديد خلال كامل 2025 ليحطم الأرقام التاريخية التي سجلت خلال 2023 و2024.

مبيعات قياسية

وتفصيلاً، أظهرت بيانات الدائرة أن مبيعات عقارات دبي سجلت 204.3 مليارات درهم نتجت عن 63,149 صفقة في أول 4 أشهر من العام الجاري، محققة نمواً بنسبة 45% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 140.8 مليار درهم نتجت عن 48320 صفقة.

التصرفات

وبلغت التصرفات العقارية بدبي 274 مليار درهم نتجت عن 79205 صفقات خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري، وهي أعلى قيمة لها على الإطلاق خلال هذه الفترة.

وتوزعت التصرفات منذ بداية العام على 204.3 مليارات درهم مبيعات نتجت عن 63,149 صفقة، و56.2 مليار درهم رهوناً عقارية عبر 13027 صفقة، و13.7 مليار درهم هبات مع 2929 صفقة.

التوزيع الجغرافي

وحلت منطقة نخلة جبل علي في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ 11.3 مليار درهم، وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري بـ 9.9 مليارات درهم، وثالثاً منطقة مدينة المطار بـ 8.7 مليارات درهم، ورابعاً منطقة اليلايس 1 بـ 8.6 مليارات درهم، وخامساً منطقة برج خليفة بـ 7.7 مليارات درهم.

أبريل التاريخي

وارتفعت مبيعات أبريل بنسبة قياسية غير مسبوقة عند 91.6% على أساس سنوي لتصل إلى 62.1 مليار درهم نتجت عن 17882 صفقة مقابل 32.4 مليار درهم موزعة على 11660 صفقة في الشهر نفسه من 2024.

وتعتبر المبيعات المسجلة خلال أبريل الماضي هي أعلى قيمة مبيعات للشهر نفسه على الإطلاق وأعلى قيمة شهرية لعقارات دبي تاريخياً من حيث القيمة والعدد.

وبحسب البيانات فإن مبيعات العقارات بالإمارة تخطت في أبريل 2025 الرقم القياسي السابق لشهر واحد، والمسجل في أكتوبر 2024 عند 61.4 مليار درهم.