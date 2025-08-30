441.2 ملياراً مبيعات عقارات دبي في 8 أشهر

واصل القطاع العقاري في دبي أداءه القوي مع تحقيقه نمواً 33.6 % في المبيعات أول 8 أشهر من العام إلى 441.2 مليار درهم، فيما لامست مبيعات أغسطس 47 مليار درهم، مسجلةً أعلى قيمة للشهر نفسه على الإطلاق، كما تعتبر ثاني أعلى قيمة شهرية في تاريخ السوق بعد نتائج يوليو الماضي القياسية.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك، سجلت مبيعات الأشهر الثمانية الأولى 441.2 مليار درهم عبر 137013 صفقة، بنمو 33.6% مقارنة بالفترة نفسها من 2024. ونجح السوق العقاري في دبي أول 8 أشهر في تجاوز كامل مبيعات 2023 القياسية.

والتي بلغت 401 مليار درهم، كما تشكل 84.5% من مبيعات 2024 الأعلى تاريخياً في القطاع عند 522 مليار درهم، ويستعد السوق لتسجيل رقم قياسي جديد خلال مجمل 2025.

وسجلت التصرفات العقارية أول 8 أشهر نحو 594.6 مليار درهم عبر 171051 صفقة بنمو 24.3% مقارنة بالقيمة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي وتوزعت التصرفات منذ بداية العام على 441.2 مليار درهم مبيعات عبر 137013 صفقة و120 مليار درهم رهون عبر 27911 صفقة و33.4 مليار درهم هبات مع 6127 صفقة.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق في قيمة المبايعات بـ 25.4 مليار درهم عبر 9012 صفقة تليها معيصم الثانية مع 994 صفقة بقيمة 17.7 مليار درهم، ثم اليلايس 1 عبر 5399 صفقة بقيمة 15.9 مليار درهم ثم قرية جميرا الدائرية عبر 11947 صفقة بقيمة 15.2 مليار درهم. وارتفعت مبيعات السوق العقارية 7.8 % خلال أغطس على أساس سنوي، إلى 50.6 مليار درهم عبر 18350 صفقة.