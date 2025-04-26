منصتان عقاريتان في دبي تستكشفان فرص طرح أسهمهما

تستطلع منصتان عقاريتان آراء مستثمري الأسهم خلال الأسابيع المقبلة، لتنضما إلى موجة الشركات التي تسعى للاستفادة من الازدهار العقاري في المدينة، بحسب «بلومبرغ».

وتستعد شركة دوبيزل، للقاء المستثمرين قبل طرح عام أولي محتمل، وفقاً لمصادر مطلعة. وقال بعض المسؤولين، إن بوابة الإنترنت المنافسة «بروبرتي فايندر» استطلعت أيضاً آراء مستثمري الأسهم في «جولة ترويجية غير مرتبطة بصفقة».

وقال مسؤول، إن «دوبيزل» تخطط لطرح عام أولي منذ عام 2023، وقد قامت بجولات مماثلة من التواصل في السابق. لكن لا تزال التفاصيل مثل حجم الطرح وتوقيته قيد المناقشة، رغم أن بعض المصادر قالت إنه يمكن أن تجمع ما لا يقل عن 500 مليون دولار من الإدراج.

ووفقاً لمصادر، تعمل الشركة مع بنك الإمارات دبي الوطني، ومجموعة جولدمان ساكس، وإتش إس بي سي القابضة، ومورجان ستانلي في هذه الصفقة موضحة أن اجتماعات مستثمري بروبرتي فايندر تمهد الطريق أيضاً لطرح عام أولي في نهاية المطاف.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مايكل لهياني، إن «بروبرتي فايندر» تتواصل بنشاط مع مستثمري الأسهم لتعزيز العلاقات بينما تستكشف فرصاً محتملة لتوسيع قاعدة مساهميها.

وجمعت البوابة العقارية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها تسهيلات دين بقيمة 90 مليون دولار من صندوق فرانسيسكو بارتنرز الأمريكي العام الماضي لإعادة شراء حصة شركة رأس المال الاستثماري في الشرق الأوسط «بيكو كابيتال». وقالت الشركة في ذلك الوقت إن قيمتها تبلغ نحو مليار دولار. وعملت جي بي مورجان تشيس وشركاه كمستشار مالي في الصفقة.

ويأتي التحرك لجذب المستثمرين وسط استمرار قوة سوق العقارات في دبي، حيث ارتفعت أسعار العقارات بأكثر من 70 % في السنوات الأربع الماضية. كما تدرس دبي القابضة، إدراج محفظتين عقاريتين منفصلتين للاستفادة من هذا الازدهار.