افتتاحات فندقية جديدة تدعم نمو الطاقة الاستيعابية بدبي

دبي تواكب الطلب المتنامي من السياح وتقدم تجارب فندقية متنوعة لكافة الزوار

الإمارة توسّع محفظتها من الفنادق بالإعلان عن إطلاقات جديدة في جميع الفئات خلال النصف الأول

تتنافس المجموعات والسلاسل الفندقية العالمية في دبي لتوسيع حضورها، مستفيدة من النمو المستمر في أعداد الزوار والعوائد الاقتصادية للقطاع، الأمر الذي يعكس قدرة الإمارة على تقديم تجارب فندقية مبتكرة ومتنوعة، كما يعزز مكانتها وجهةً سياحية عالمية جاذبة للمستثمرين والسياح على حد سواء.

وتشهد دبي هذا العام سلسلة من المشاريع الفندقية الأيقونية التي تعكس قوة قطاع الضيافة في الإمارة، وعلى رأسها برج Ciel في مرسى دبي، الذي سيصبح أطول فندق في العالم بارتفاع 374 متراً، ويضم أكثر من 1000 غرفة وجناح فاخر، ليضيف بعداً جديداً لتجربة الضيافة في الإمارة.

كما تستعد مجموعة «ماندارين أورينتال» لتعزيز حضورها في المنطقة من خلال افتتاح فندقها الثاني في دبي، المقرر في أكتوبر، تحت اسم «ماندارين أورينتال داون تاون، دبي».

ويتألف الفندق من 259 غرفة وجناحاً، إلى جانب 224 وحدة سكنية حصرية، ويتميز بإطلالات مفتوحة على الخليج العربي وأفق دبي، كما يضم سطح الفندق مهبط طائرات مروحية لتسهيل الوصول، ما يجعله وجهة متكاملة تجمع بين الفخامة والحداثة في قلب المدينة.

وتواصل دبي تطوير عروض الإقامة فيها لتوفير خيارات متنوعة بجودة عالية تناسب جميع الميزانيات، مما يعزز عوامل الجذب لديها.

ففي الأشهر الستة الأولى من عام 2025، وسعت الإمارة محفظتها من الفنادق بالإعلان عن عمليات إطلاق جديدة في جميع الفئات وفي مواقع مختلفة، بما فيها جميرا مرسى العرب الذي رسخ مكانة المجموعة في قطاع الضيافة الفاخرة وعزز دورها في الارتقاء بمعايير الفخامة في دبي، حيث ضمت الوجهة الجديدة 385 غرفة وجناحاً، إلى جانب 82 مسكناً فخماً ومخدوماً ومرسى لليخوت يتسع لـ 82 يختاً، بالإضافة إلى سبا فاخر.

وخلال النصف الأول من العام، تم افتتاح شيفال ميزون في مدينة إكسبو، الذي ضم 150 شقة فندقية بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، كما يضم مرافق رياضية ومقهى وقاعة بمساحة 1500 متر مربع للفعاليات والمؤتمرات، بالإضافة إلى فندق فيدا دبي مول الذي يضم 195 غرفة و620 وحدة سكنية، وافتتاح فلل فندق بيلتمور في البرشاء.

وفي إطار جهودها المتواصلة لدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 33D، وقعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في النصف الأول من العام علاقات شراكة استراتيجية مع شركات الضيافة ماريوت الدولية، وحياة، وبريمير إن، بهدف تعزيز تجربة الزوار والارتقاء بمستوى جاذبية الإمارة على الصعيد العالمي.

ومع الانتقال إلى 2026، من المنتظر أن تشهد دبي إطلاق مشاريع جديدة تعزز مشهد الضيافة في الإمارة، على رأسها باكارا اند ريزيدنسز في وسط المدينة، والذي يضم 144 غرفة فندقية و49 وحدة سكنية فاخرة، إلى جانب مطاعم راقية ومسابح ومرافق لياقة بدنية حديثة.

وفي جزر العالم، من المقرر افتتاح منتجع بورتوفينو، «ذا هارت أوف يوروب» الذي يضم 466 غرفة فندقية، مزوداً بشواطئ خاصة ومطاعم ومرافق ترفيهية متنوعة.

وتمثل هذه الافتتاحات استمرارية واضحة لرؤية دبي في تعزيز قطاع الضيافة، حيث تواكب الإمارة الطلب المتنامي من السياح وتقدم تجارب فندقية متنوعة ترضي مختلف شرائح الزوار، مع الحفاظ على ريادتها العالمية في الفخامة والابتكار.