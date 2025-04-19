18 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

واصلت السوق العقارية في دبي أداءها الاستثنائي الأسبوع الماضي، وسجلت قيمة التصرفات 18 مليار درهم، ما يعكس قوة الطلب على العقارات في الإمارة، ويؤشر إلى مناعة السوق المحلية تجاه التطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، بل ويعزز من جاذبية دبي وجهة آمنة للاستثمار العقاري.

وتأتي القفزة في المبيعات في وقت يشهد فيه العالم تباطؤاً في النمو وارتفاعاً في مستويات عدم اليقين، خصوصاً بعد إعلان إدارة ترامب عن رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية وصلت إلى 145%، ما زاد من الضغوط على الأسواق العالمية.

ومع ذلك تواصل دبي إثبات قدرتها على استقطاب المستثمرين بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وتنوع مشاريعها العقارية، والسياسات الحكومية المرنة، إضافة إلى الثقة المتزايدة بالسوق المحلية.

وتفصيلاً، بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 17.9 مليار درهم عبر 5782 صفقة، حيث شهدت الدائرة تسجيل أكثر من 4662 مبايعة بقيمة 13.5 مليار درهم، و886 صفقة رهون عقارية بقيمة 3.6 مليارات درهم، إضافة إلى 234 هبة بقيمة 805 ملايين درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على 627 مبايعة لأراضٍ، و3796 مبايعة لوحدات سكنية، و239 مبايعة لمبانٍ، في حين توزعت صفقات الرهون على 242 رهناً لأراضٍ، و561 رهناً لوحدات سكنية، و96 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 7.7 مليارات درهم نتجت عن 1814 صفقة، في حين بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 5.7 مليارات درهم نتجت عن 2848 صفقة.

وحلت منطقة معيصم الثانية في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ1.3 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة الوصل بـ780 مليون درهم، وثالثاً منطقة الخليج التجاري بـ705 ملايين درهم، ورابعاً منطقة اليلايس 1 بـ661 مليون درهم، وخامساً منطقة نخلة جبل علي بـ581 مليون درهم.