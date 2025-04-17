عقارات دبي تسجل بالربع الأول أفضل أداء في 10 سنوات

الإمارة تحافظ على تصنيفها ضمن أقوى الأسواق أداءً عالمياً

مبيعات العقارات الجاهزة تسجل مستويات قياسية أول 3 أشهر

45.474 إجمالي عدد الصفقات بزيادة 22 %

142.7 مليار درهم قيمة الصفقات بنمو 30 %

55.2 ملياراً المبيعات على الخريطة بحصة 56 % من الإجمالي

87.5 مليار درهم مبيعات العقارات الجاهزة بارتفاع 34 %

تكشف مؤشرات الربع الأول من عام 2025 الصادرة عن «بروبرتي فايندر»، عن زخم قوي في السوق العقاري بدولة الإمارات، حيث شهدت كل من دبي وأبوظبي انطلاقة قوية للعام.

سجلت دبي مستويات تاريخية من حيث عدد المعاملات العقارية وقيمتها، محققةً بذلك أقوى أداء لها في ربع أول منذ أكثر من عقد، فقد تم تسجيل 45.474 صفقة بلغت قيمتها 142.7 مليار درهم، ما يعكس نمواً بنسبة 22% في عدد المعاملات و30% في القيمة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ويُعزى هذا الارتفاع في المقام الأول إلى النشاط القياسي في مبيعات العقارات على الخريطة والمعاملات في سوق العقارات الجاهزة.

وشكلت مبيعات العقارات على الخارطة 56% من إجمالي عدد المعاملات في دبي، حيث بلغ عددها 25,440 صفقة، ما يمثل زيادة سنوية قدرها 24%، وبقيمة إجمالية بلغت 55.2 مليار درهم، مقارنة بـ44.5 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2024.

أما سوق العقارات الجاهزة، فقد سجل بدوره أداءً لافتاً ومستويات قياسية، مع 20,034 صفقة بلغت قيمتها 87.5 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 21% في عدد المعاملات و34% في القيمة، وهو أعلى مستوى ربع سنوي يتم تسجيله على الإطلاق لهذا القطاع. وتعكس هذه الأرقام في دبي طلباً مستداماً من المستخدمين النهائيين والمستثمرين على حد سواء، ويبدو أن التحول التدريجي من الإيجار إلى التملك – بدعم من ارتفاع أسعار الإيجارات – أسهم في دفع المزيد من السكان نحو استكشاف فرص التملك العقاري.

الأقوى أداءً

لا يزال السوق العقاري في دبي يُصنّف ضمن أقوى الأسواق أداءً على مستوى العالم، حيث سجل رقماً قياسياً جديداً على مستوى ربع سنوي، متجاوزاً متوسط حجم وقيمة الصفقات الفصلية لعام 2024؛ حيث تجاوز حجم الصفقات متوسط العام الماضي بنسبة 12%، بينما ارتفعت القيمة بنسبة 19%، ما يؤكد استمرار الزخم الإيجابي القوي في السوق العقاري في دبي مع بداية عام 2025.

وأظهرت معاملات العقارات القائمة نمواً سنوياً بنسبة 21% من حيث عدد الصفقات، حيث تم تسجيل 20,034 صفقة، بلغت قيمتها الإجمالية 87.5 مليار درهم، وقد ارتفعت قيمة هذه المعاملات بنسبة 34% مقارنة بـ65.3 مليار درهم خلال الربع الأول 2024.

وشكلت مبيعات العقارات الجاهزة ما يقارب 44% من إجمالي حجم المعاملات العقارية في دبي خلال هذه الفترة.

أبوظبي

وشهدت أبوظبي ارتفاعاً في سوق العقارات الجاهزة، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 9% في عدد المعاملات، وزيادة لافتة في القيمة بلغت 75% على أساس سنوي، مدفوعة بصفقات تجارية كبيرة وطلب متزايد على الوحدات السكنية الجاهزة.

وقد ارتفعت المعاملات السكنية الجاهزة بنسبة 5% من حيث العدد، و33% من حيث القيمة، ما يشير إلى تفضيل متنامٍ لدى المشترين للعقارات الجاهزة القابلة للسكن الفوري.

وسجل سوق العقارات في أبوظبي ما يقارب 2,496 صفقة خلال الربع الأول من العام، بإجمالي قيمة بلغت 9.6 مليارات درهم، ومن ضمنها، تم تسجيل نحو 1,332 صفقة لعقارات على الخارطة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.9 مليارات درهم، ما يعكس وجود اهتمام مستمر بالمشاريع قيد التطوير، رغم التوجه العام نحو العقارات الجاهزة.

وشهدت أبوظبي، تسجيل 1,164 صفقة عقارات جاهزة خلال الربع الأول من عام 2025، وهو ما يمثل 47% من إجمالي عدد المعاملات في الإمارة، مقارنة بـ1,066 صفقة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت هذه الفئة من العقارات 49% من إجمالي قيمة المعاملات، ما يشير إلى زيادة واضحة في قيمتها بنسبة 75%، ونمو في العدد بنسبة 9% على أساس سنوي.

ومن حيث العقارات السكنية الجاهزة، فقد شكّلت 88% من إجمالي عدد المعاملات في هذا القطاع، و60% من إجمالي القيمة، في حين توزعت النسبة المتبقية على العقارات التجارية والاستخدامات الأخرى.

وقد ارتفع عدد صفقات الوحدات السكنية الجاهزة بنسبة 5%، بينما ارتفعت القيمة بنسبة 33% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، ما يعكس تفضيل المشترين المتزايد للوحدات الجاهزة للسكن.

شريف سليمان

ثقة المستثمرين

وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات لدى بروبرتي فايندر: «شهد هذا العام انطلاقة قوية، لا سيما في دبي، حيث لا تزال ثقة المستثمرين في ارتفاع مستمر بشأن فرص النمو طويلة الأمد، أما في أبوظبي، فإننا نلاحظ تغيّراً في سلوك المشترين يعكس اهتماماً متزايداً بالعقارات الجاهزة عالية الجودة والمناسبة للانتقال الفوري، ومن منظور دولي، فإن التحولات في السياسات العالمية وتراجع قيمة الدولار يسهمان في تعزيز الاهتمام المتزايد بفرص الاستثمار العقاري في الإمارات».

وأضاف: «بصورة عامة، يواصل السوق العقاري في الإمارات تأكيد مكانته كنظام بيئي موحّد، موثوق، وقادر على المنافسة على الصعيد العالمي، بدعم من مبادرات ريادية مثل «تحالف دبي العقاري» الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك، والذي يجمع بين شركاء من القطاعين العام والخاص».

وتابع: وبالتوازي، تُسهم الشراكة بين دائرة الأراضي والأملاك وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، والرامية إلى ربط سجل العقارات في الإمارة بتقنيات ترميز الأصول العقارية، في تمكين الملكية الجزئية للعقارات، ما يُعد خطوة محورية نحو إتاحة المجال أمام شريحة أوسع من المستثمرين لدخول سوق دبي العقاري، وتُسهم هذه التطورات مجتمعة في بناء سوق عقاري أكثر ذكاءً، وشمولية، وجاذبية للاستثمار».

واختتم بالقول: « تلتزم بروبرتي فايندر بتمكين الباحثين عن منازل من خلال توفير بيانات دقيقة وآنية، إلى جانب دعم شركائنا من خلال تزويدهم برؤى وتحليلات متقدمة لمواكبة التحولات المستمرة في السوق».