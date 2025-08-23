19 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

واصلت عقارات دبي أداءها القوي، وسط طلب كبير من المستثمرين، وسجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 19 مليار درهم، الأسبوع الماضي، نتجت عن 5628 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 4641 مبايعة بقيمة 13.6 مليار درهم، و804 صفقات رهون عقارية بقيمة 4.2 مليارات درهم، كما سُجلت 183 معاملة هبة بقيمة 1.1 مليار درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية لتشمل 372 مبايعة لأراضٍ، و4109 مبايعات لوحدات سكنية و160 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 240 رهناً لأراضٍ، و847 رهناً لوحدات سكنية، و135 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 7.1 مليارات درهم نتجت عن 1228 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 6.4 مليارات درهم نتجت عن 3413 صفقة.

وحلت الخليج التجاري في صدارة المناطق من حيث قيمة المبايعات بـ1.6 مليار درهم، تليها منطقة المركز التجاري الأول بـ633 مليون درهم، ثم مجمع دبي للاستثمار الثاني بـ558 مليون درهم، ورابعاً منطقة قرية جميرا الدائرية بـ504 ملايين درهم، تليها منطقة شوبا هارتلاند بـ497 مليون درهم. وشهد السوق رهن قطعتي أرض تجارية بقيمة 616 مليون درهم في منطقة المركز التجاري الأول.

كما تم بيع قطعة أرض أخرى مخصصة لمدرسة في منطقة شوبا هارتلاند بقيمة 453 مليون درهم، إلى جانب بيع 3 شقق سكنية على الخارطة في منطقة نخلة جميرا بقيمة 241 مليون درهم.