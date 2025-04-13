دبي المكان الأفضل لمستثمري العقارات الأوروبيين

أكد موقع صحيفة «لندن دايلي» على الإنترنت أن دبي تعد المكان الأفضل لمستثمري العقارات الأوروبيين، حيث طالما كانت وجهة جذابة للمستثمرين العالميين، إلا أن اتجاهات السوق الأخيرة تجعلها وجهة جذابة بشكل خاص للأوروبيين الذين يتطلعون إلى شراء العقارات.

وذكرت الصحيفة أنه بفضل ارتفاع رأس المال القوي، والحوافز المعفاة من الضرائب، وخطط الدفع المرنة، تقدم دبي بديلاً أكثر ربحية واستقراراً من العديد من المدن الأوروبية، سواء للاستثمار طويل الأجل، أو لدخل الإيجار، أو لشراء منزل ثانٍ.

ويعد التوقيت الحالي هو المثالي للمشترين الأوروبيين للنظر في سوق العقارات الإماراتي. وقالت، إن قطاع العقارات في دبي يواصل تحقيق نمو ملحوظ، مع ارتفاع قيم العقارات بشكل مطرد. ويشهد المستثمرون عوائد إيجارية تصل إلى 6% - 8%، متجاوزة بشكل كبير العوائد في مدن مثل لندن وبرلين وباريس.

فعلى سبيل المثال، يبلغ عائد العقارات السكنية الفاخرة في لندن نحو 2.9%، بينما يبلغ في باريس نحو 3.2%. أما في برلين، فيتراوح متوسط عوائد الإيجار بين 3% و4.8%، حسب المنطقة. هذه الإمكانات العالية للعائدات، إلى جانب الزيادة المطردة في عدد المشترين الدوليين والمبادرات الحكومية الداعمة، تضع دبي كسوق عقاري آمن ومربح عالمياً.

وأضافت: على عكس العديد من الدول الأوروبية حيث تؤدي الضرائب العقارية المرتفعة وضرائب أرباح رأس المال إلى انخفاض الأرباح، توفر دبي بيئة معفاة من الضرائب. فلا توجد ضريبة عقارية، ولا ضريبة أرباح رأس المال، ولا ضريبة ميراث، مما يسمح لمالكي العقارات بتعظيم عوائدهم.

بالنسبة للمشترين الأوروبيين الذين يتطلعون إلى تجنب الضرائب الباهظة، تجعل هذه الميزة المالية دبي وجهة استثمارية رائدة. ولا تقتصر دبي على المكاسب المالية فحسب، بل توفر أيضاً أسلوب حياة لا مثيل له. من المجمعات السكنية الراقية مثل تلال الإمارات وجميرا جولف إستيتس إلى العقارات المطلة على شاطئ نخلة جميرا، توفر المدينة بنية تحتية عالمية المستوى، ورعاية صحية من الدرجة الأولى، ومدارس دولية متطورة.

وقد دفع هذا العديد من المشترين الأوروبيين إلى اختيار دبي للاستثمار والعيش الشخصي. وقالت، إن سوق العقارات في دبي يشهد طفرة في الطلب من المستثمرين الأوروبيين الباحثين عن فرص استثمارية آمنة وعالية القيمة.

ويزيد برنامج التأشيرة الذهبية في الإمارات من جاذبية امتلاك العقارات، حيث يوفر إقامة طويلة الأمد للمستثمرين. كما أن خطط الدفع الميسرة، بما في ذلك خيارات خطة الدفع بنسبة 1%، جعلت العقارات الفاخرة في متناول الجميع أكثر من أي وقت مضى.

ويحصل العديد من المشترين على عقارات مميزة من خلال خبرائنا العقاريين في دبي، مما يضمن لهم عوائد قوية واستقراراً طويل الأمد. ومع ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الضرائب العقارية في جميع أنحاء أوروبا، يبحث المستثمرون عن بدائل أكثر ربحية.

وتتميز دبي ببيئة استثمارية معفاة من الضرائب، وانخفاض تكلفة المتر المربع، وارتفاع عوائد الإيجار. كما أن توفر خطط دفع مرنة يجعل امتلاك العقارات في دبي أسهل بكثير مقارنةً بهياكل الرهن العقاري الجامدة في المدن الأوروبية.

ومن أهم مزايا الاستثمار في دبي العقارات على الخارطة التي تتوفر بخطط دفع مرنة. وتتيح هذه العقارات للمشترين دخول السوق بدفعات أولية منخفضة ودفعات مقسمة على عدة سنوات، وأحياناً حتى بعد التسليم. وبفضل ضمانات المطورين، تعد العقارات قيد الإنشاء في دبي خياراً ممتازاً للمستثمرين الأوروبيين الذين يبحثون عن مكاسب طويلة الأجل.