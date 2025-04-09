أسعار فلل دبي أعلى بـ 165 % من مستويات ما بعد «الجائحة»

67 % أعلى في قيمة الشقق بالمتوسط من أسعار ما بعد «الجائحة»

19.3 % نمو تسجيلات عقود المنازل على الخارطة على أساس سنوي

قَدّرت مؤسسة «فاليوسترات» للأبحاث العقارية، متوسط أسعار الفلل في مناطق التملك الحر بدبي عند 60%، أعلى من ذروة السوق السابقة في 2014، وكذلك أعلى بنسبة 165% من مستويات ما بعد الجائحة (يناير 2021).

وكشفت المؤسسة خلال تقريرها الخاص بشهر مارس الماضي، بأن المكاسب الرأسمالية للفلل نمت 2% على أساس شهري، وحققت زيادة سنوية 30.3%، وشملت أقوى المناطق التي حققت أداءً سنوياً، الفلل في جزر جميرا (42%)، ونخلة جميرا (41.5%)، وتلال الإمارات (30.5%)، وميدوز (29.6%)، ودبي هيلز إستيت28.3 %.

وذكر التقرير أن مارس 2025 شهد وصول مؤشر أسعار العقارات إلى 210.8 نقاط، مسجلاً زيادة شهرية 1.6%، وارتفاعاً سنوياً بنسبة 25.9%، فيما ارتفعت قيم الفلل إلى 275 نقطة، بينما وصلت قيمة الشقق إلى 169 نقطة، وجميعها محسوبة على أساس 100 نقطة في يناير 2021.

بالمقابل، ارتفعت أسعار الشقق 1.2% شهرياً، مسجلةً نمواً سنوياً 21.4%، وسُجِّلت أعلى مكاسب رأسمالية سنوية في ذا غرينز (27.4%)، ومجمع دبي لاند السكني (25.5%)، ونخلة جميرا (25.2%)، وتاون سكوير (24.4%)، وذا فيوز (24.3%)، إنترناشيونال سيتي (14.9%)، وبرج خليفة (17.4%).

وتُقدَّر قيمة الشقق، في المتوسط، بنسبة 67% أعلى من مستويات ما بعد الجائحة، ولكنها أقل بنسبة 8% من ذروة السوق السابقة، ومع ذلك، يُعدُّ جميرا بيتش ريزيدنس أحدث مجمع سكني يتجاوز أعلى مستويات الأسعار السابقة، بعد منطقتي نخلة جميرا وذا غرينز.

«الجاهزة» مقابل «على الخارطة»

انخفضت تسجيلات عقود المنازل على الخارطة بنسبة 7.4% شهرياً، لكنها ارتفعت بنسبة 19.3% على أساس سنوي، لتمثل 69.7% من إجمالي مبيعات المنازل في مارس، كما انخفض حجم معاملات المنازل الجاهزة بنسبة 2.4% شهرياً، لكنه كان أعلى بنسبة 1.1% عن العام الماضي.

وشملت أبرز مواقع بيع الوحدات السكنية على المخطط، مشاريع قرية جميرا الدائرية (9.2%)، وخليج الأعمال (7.4%)، ومدينة جزيرة داماك (5.7%)، ومدينة دبي للإنتاج (5.3%)، ومدينة دبي الملاحية (4.8%).

في الوقت نفسه، كانت معظم الوحدات الجاهزة المباعة في قرية جميرا الدائرية (9.6%)، ودبي مارينا (6.2%)، والخليج التجاري (6%)، ووسط مدينة دبي (4.7% )، وإنترناشيونال سيتي (3.9%).

منازل فاخرة

وشهدت مبيعات العقارات الفاخرة 23 صفقةً، بقيمة تزيد على 30 مليون درهم، شملت مناطق دبي هيلز إستيت، ونخلة جميرا، وتلال الإمارات، وجزيرة جميرا باي، والخليج التجاري، والبراري، ودبي مارينا، وجميرا غولف إستيت.

كبار المطورين

وشهد شهر مارس 2025 تصدر شركة إعمار (15.2%) لمبيعات المطورين، تليها داماك (9%)، بنغاطي (8.1%)، النخيل (4.7%)، صبحة (4.1%)، الدانوب (2.9%).

متوسط سعر القدم للفلل

وبحسب التقرير، لا تزال منطقة نخلة جميرا تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربعة بالنسبة للفلل، عند 6,871 درهماً للقدم المربعة، بارتفاع بنسبة 41.5% سنوياً، فيما يصل متوسط سعر الفيلا القياسية في المنطقة إلى 34,3 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة تلال الإمارات، بمتوسط سعر 4,796 درهماً للقدم المربعة، فيما يبلغ متوسط سعر الفيلا القياسية 81.5 مليون درهم.

وتقدمت منطقة جزر جميرا إلى المرتبة الثالثة، متفوقة على منطقة دبي هيلز إستيت، بمتوسط سعر 3,089 درهماً للقدم المربعة، بارتفاع بنسبة 42.0% سنوياً، محققة أداء أفضل أفضل من منطقة نخلة جميرا، فيما يصل متوسط سعر الفيلا القياسية في المنطقة إلى 16,3 مليون درهم.

متوسط بيع للشقق

وأظهرت بيانات التقرير، أن منطقة برج خليفة لا تزال تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربعة بالنسبة الشقق، عند 3,652 درهماً للقدم المربعة، بارتفاع بنسبة 17.4% سنوياً، فيما يصل متوسط سعر الشقة القياسية في المنطقة إلى 3.4 ملايين درهم، وجاءت ثانياً منطقة داون تاون دبي، بمتوسط سعر 2,405 دراهم للقدم المربعة، فيما يبلغ متوسط سعر الشقة القياسية 2 مليون درهم.