عقارات دبي في ذروة الازدهار

على الرغم من تقلّبات الأسواق العالمية وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي حول العالم إثر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تواصل دبي ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر الأسواق العقارية ديناميكية وجاذبية في العالم، حيث سجلت الإمارة مبيعات عقارية يومية قياسية بلغت نحو 4 مليارات درهم، ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بقوة السوق العقارية في المدينة، وقدرتها على الصمود والنمو حتى في أوقات الاضطراب العالمي.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت التصرفات العقارية، أمس، أكثر من 5.2 مليارات درهم تمت عبر 1449 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 1183 مبايعة بقيمة 3.9 مليارات درهم، منها 130 مبايعة لأراضٍ، و943 مبايعة لوحدات سكنية و110 مبايعات لمبانٍ.

وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المبيعات من حيث القيمة بـ 448 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة معيصم الثانية بقيمة 384 مليون درهم، وثالثاً منطقة قرية جميرا الدائرية بـ 257 مليون درهم، ورابعاً منطقة اليلايس 1 بقيمة 177 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.1 مليار درهم تمت عبر 226 معاملة، منها 57 رهناً لأرض، و142 رهناً لوحدات سكنية، و35 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 40 هبة بقيمة 220 مليون درهم.