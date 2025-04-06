بيورو واحد فقط .. بلدة إيطالية تعرض منازل للبيع

في قلب منطقة أبروتسو الساحرة وسط إيطاليا، تتبنى بلدة "بيني" الصغيرة نهجًا جريئًا لإحياء تاريخها وإنقاذ أحيائها القديمة من الهجر والنسيان، من خلال طرح عشرات المنازل المهجورة للبيع مقابل يورو واحد فقط – دون الحاجة إلى دفعة أولى.

هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج بدأته البلدة عام 2022، وانضمت من خلاله إلى قائمة متنامية من البلدات الإيطالية التي تسعى إلى إعادة الحياة إلى مجتمعاتها المحلية، وفقا لشبكة " CNBC" الأمريكية.

ووفقًا لما صرّح به عمدة البلدة، جيلبرتو بيتروتشي، فإن عدد السكان المقيمين حاليًا في المنطقة القديمة لا يتجاوز الألف نسمة، من أصل 1200، ما يُنذر بتحولها إلى "مدينة أشباح"، على حد تعبيره.

وقال "هدفنا هو جذب سكان جدد، لا مجرد بيع المنازل، بل منحها حياة جديدة".

منازل تاريخية بأسعار رمزية

المنازل المطروحة للبيع تمتد على ثلاث طوابق، وتتراوح مساحتها بين 750 و1300 قدم مربع. ويعود بعضها إلى العصور الوسطى، ما يمنح المشترين فرصة امتلاك قطعة من التاريخ الأوروبي مقابل مبلغ رمزي.

لكن لا شيء يأتي بلا مقابل. يشترط البرنامج على المشترين أن يقوموا بتجديد العقار خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشراء، حيث تُقدر الكلفة الأولية للتجديد بحوالي 20,000 يورو (نحو 21,636 دولار أمريكي)، بحسب الأسعار المعلنة. مع ذلك، يُعد هذا الرقم زهيدًا مقارنة بأسعار العقارات في أوروبا أو حتى في مدن كثيرة حول العالم.

لا دفعة مقدمة… بل خطة

على عكس بلدات أخرى تتطلب وديعة مالية كضمان، تمنح بلدة بيني المنازل دون الحاجة إلى عربون. إلا أن الأولوية تُمنح للمشترين الذين يقدمون خطط ترميم واضحة وسريعة التنفيذ، وفق ما أكدته السلطات المحلية.

ولمساعدة السكان الجدد، توفر البلدية فريقًا من المهندسين المعماريين، والمسّاحين، والخبراء الفنيين، لتقديم المشورة الفنية واللوجستية، ورسم تصور مبدئي لشكل المنزل بعد ترميمه.

وقال عمدة بيني "هدفنا تسهيل التجربة، وليس تعقيدها. نريد لمن يشتري هذه المنازل أن يشعر أنه جزء من مجتمع حقيقي"

مع تزايد الضغوط الاقتصادية وصعوبة شراء العقارات في مدن كبرى كنيويورك أو لندن أو حتى روما، باتت عروض المنازل بيورو واحد بمثابة حلم للكثيرين.