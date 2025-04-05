8.8 مليارات درهم تصرفات عقارت دبي في 3 أيام

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الأسبوع الماضي 8.8 مليارات درهم نتجت عن 2763 صفقة، حيث شهدت الدائرة خلال 3 أيام عمل فقط عقب إجازة عيد الفطر تسجيل 2199 مبايعة بقيمة 6.1 مليارات درهم، و471 صفقة رهن بقيمة 2.4 مليار درهم، كما سجلت 93 معاملة هبة بقيمة 363 مليون درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 314 مبايعة لأراضٍ، و1732 مبايعة لوحدات سكنية و153 مبايعة لمبانٍ.

وتوزعت صفقات الرهون على: 73 رهناً لأراضٍ، و345 رهناً لوحدات سكنية، و65 رهناً لمبانٍ.

وحلت منطقة الخليج التجاري في صدارة المناطق من حيث قيمة المبايعات بـ 473 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة اليلايس 1 بـ 454 مليون درهم، تليها مدينة المطار بـ 344 مليون درهم، ثم منطقة مدينة دبي الملاحية بـ 284 مليون درهم، وخامساً منطقة وادي الصفا 5 بـ 260 مليون درهم.

وشهد السوق العقاري بيع قطعة أرض تجارية في منطقة جزر العالم بقيمة 110 ملايين درهم، كما بيعت أرض أخرى مخصصة لمطار في منطقة مدينة المطار بقيمة 78 مليون درهم، وكذلك بيعت شقة سكنية في منطقة الخليج التجاري بقيمة 73 مليون درهم.