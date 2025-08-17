«بلومبرغ»: القطاع العقاري في دبي يمر بأفضل حالاته

أكد تقرير نشرته «بلومبرغ» ، أن القطاع العقاري في دبي، يمر بأفضل حالاته، مستفيداً من التطورات الاقتصادية العالمية الحاصلة، حيث نجح في تسجيل مبيعات قياسية.

وذكر التقرير أن التقلبات التي أثارتها الحرب التجارية العالمية، عززت من زخم سوق العقارات في دبي ، حيث دفعت سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الدولار إلى أسوأ أداء نصف سنوي منذ عام 1973، وبما أن الدرهم مرتبط بالدولار، فإن تراجع العملة الأمريكية، منح المشترين الأجانب، وخصوصاً الأوروبيين، قدرة شرائية أكبر بكثير.

ونقل التقرير عن تيمور خان، رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «جونز لانغ لاسال»، قوله: «هذا هو المحرك الأكبر للسوق.

تحصل على خصم هائل، وإذا تعافى الدولار، تحقق مكاسب إضافية عند البيع لاحقاً».

وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار المنازل في دبي بنسبة 70 % منذ نهاية 2019، وفق بيانات «جونز لانغ لسال».

وسجلت المدينة 51 ألف صفقة بيع عقار سكني في الربع الثاني من هذا العام، وهو أعلى رقم على الإطلاق، بحسب شركة الاستشارات العقارية «نايت فرانك»، وبلغت القيمة الإجمالية للصفقات حتى نهاية يونيو، نحو 73 مليار دولار (268 مليار درهم)، بزيادة 41 % عن الفترة نفسها من 2024.

كما لفت التقرير إلى أن طفرة الإسكان في دبي بدأت في أواخر 2020، حين جذبت الإمارات عموماً مزيداً من المشترين الأجانب، بفضل ارتفاع معدلات التطعيم ضد «كوفيد 19»، وسرعة إعادة فتح أبوابها أمام السياح، ومبادراتها المختلفة لاسيما في التأشيرات، مشيراً إلى تدفّق أثرياء من روسيا، ومليونيرات العملات المشفرة، ومشترين هنود يبحثون عن منازل ثانية.

وأوضح التقرير أن شركات التطوير العقاري في دبي، تنظم معارض تسويقية في لندن وباريس، ومدن كبرى أخرى، لجذب الأثرياء الأوروبيين، من أجل شراء منزل ثانٍ في الإمارة.

وقال مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي لشركة «ميريد»، التي تشيّد برجاً سكنياً من 66 طابقاً، يضم 310 وحدات، والمقرر إنجازه في 2027: هناك مستشفيات جيدة، ومدارس جيدة، وبنية تحتية جيدة.. دبي توفر كل ذلك، وبسخاء.

ونقل التقرير عن مطورين قولهم إن أسس سوق العقارات في دبي اليوم، أمتن، حيث إن الأثرياء الأجانب اليوم، يتجهون بشكل متزايد ليجعلوا من دبي مقراً لهم.

وقال ويل ماكنتوش، الشريك الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «نايت فرانك»: السوق بات يعم فيها باطراد مشترون حقيقيون، مشيراً إلى أن أقل من 5 % من المشترين حالياً، يعيدون بيع عقاراتهم خلال 12 شهراً من شرائها، مقارنة مع 25 % في 2008.

ويأمل قادة القطاع العقاري، أن يبقى عدد أكبر منهم لفترات طويلة، أو حتى يختاروا دبي وجهة للتقاعد.