15.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الأسبوع المنقضي 15.2 مليار درهم نتجت عن 4552 صفقة، حيث شهدت الدائرة تسجيل 3531 مبايعة بقيمة 10.3 مليارات درهم، و838 صفقة رهون عقارية بقيمة 4.1 مليارات درهم، كما سُجل 183 معاملة هبة بقيمة 807 ملايين درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 367 مبايعة لأراضٍ، و2880 مبايعة لوحدات سكنية، و284 مبايعة لمبانٍ، في حين توزعت صفقات الرهون على: 217 رهناً لأراضٍ، و509 رهون لوحدات سكنية، و120 رهناً لمبانٍ. وحلت منطقة المركز التجاري الأولى في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بمليار درهم.

وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري بـ567 مليون درهم، وثالثاً منطقة قرية جميرا الدائرية بـ600 مليون درهم، ورابعاً منطقة مدينة المطار بـ534 مليون درهم، وخامساً منطقة نخلة جميرا بـ386 مليون درهم.

وشهد السوق العقاري بيع قطعة أرض تجارية في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة مليار درهم، كما بيعت أرض أخرى في منطقة تيكوم بقيمة 260 مليون درهم، وكذلك بيعت شقة سكنية على الخريطة في منطقة نخلة جميرا بقيمة 61 مليون درهم.