16.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دبي 16.2 مليار درهم الأسبوع الماضي عبر 5696 صفقة مع تسجيل أكثر من 4694 مبايعة بقيمة 10.9 مليارات درهم، و790 صفقة رهون عقارية بقيمة 4.3 مليارات درهم، كما تم تسجيل 212 هبة بقيمة مليار درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية لتشمل 334 مبايعة لأراضٍ، و4213 مبايعة لوحدات سكنية و147 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 190 رهناً لأراضٍ، و531 رهناً لوحدات سكنية و116 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 4.7 مليارات درهم عبر 1271 صفقة وبلغت مبيعات الخارطة 6.2 مليارات درهم عبر 3423 صفقة.

وحلت الخليج التجاري في صدارة المناطق في قيمة المبايعات بمليار درهم، تليها منطقة قرية جميرا الدائرية بـ721 مليون درهم، وثالثاً منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بـ 476 مليون درهم ثم وادي الصفا 4 بـ 425 مليون درهم وخامساً منطقة برج خليفة بـ 353 مليون درهم.

وشهد السوق رهن قطعتي أرض بقيمة 2.1 مليار درهم الأولى في «ذا بيتش» والثانية في «سيتي ووك»، كما بيعت شقة سكنية في منطقة واحة دبي للسيليكون بقيمة 100 مليون درهم، إلى جانب بيع وحدة مكتبية في منطقة برج خليفة بقيمة 67 مليون درهم، وكذلك تم بيع شقة سكنية على المخطط في منطقة الخليج التجاري بقيمة 57 مليون درهم.

إجمالي عدد الصفقات

10.9

مليارات قيمة المبايعات