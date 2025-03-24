مبيعات عقارات دبي التجارية تقفز 75 % في أول شهرين

حققت مبيعات العقارات التجارية (المكاتب والمحلات) في دبي قفزة قياسية خلال أول شهرين من العام 2025، حيث نمت بنسبة 75% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024، مما يؤكد على الانطلاقة القوية لاقتصاد الإمارة وقوة الطلب على المساحات التجارية ومؤشر على استمرار توسع الشركات والأعمال في دبي.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، قفزت مبيعات العقارات التجارية بدبي إلى 2.1 مليار درهم عبر 801 صفقة خلال أول شهرين من العام الجاري (يناير-فبراير) بنمو 75% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت فيها المبيعات 1.2 مليار درهم عبر 633 صفقة.

ثقة الأعمال

ويعكس النمو القوي لمبيعات العقارات التجارية في دبي استدامة وتطور الاقتصاد المحلي وزيادة الثقة في بيئة الأعمال، مما يعزز جاذبية المدينة للاستثمارات الدولية، كما يشير الطلب المتزايد وخاصة على المكاتب ذات الدرجة الممتازة إلى تنوع القطاعات الاقتصادية مثل التكنولوجيا والخدمات المالية والسياحة وقدرة الإمارة على جذب المزيد من المؤسسات الإقليمية والعالمية والتي تسعى إلى الاستقرار والانطلاق من المنطقة.

العقارات على الخارطة

وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال الفترة المذكورة على 1.6 مليار درهم للمكاتب نتجت عن 584 صفقة، و527 مليون درهم للمحال التجارية نتجت عن 217 صفقة.

واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 1.37 مليار درهم عبر 503 صفقات.

وبلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية على الخارطة 293 مليون درهم عبر 81 صفقة، بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخارطة 287 مليون درهم عبر 105 صفقات، وبلغت المبيعات الجاهزة 240 مليون درهم عبر 112 صفقة.

التوزيع الجغرافي

وبحسب المناطق، تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية عبر 189 صفقات بقيمة 608 ملايين درهم، تليها منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 146 صفقة بقيمة 269 مليون درهم، ثم منطقة برج خليفة عبر 7 صفقات بقيمة 257 مليون درهم، ثم منطقة البرشا هايتس عبر 74 صفقة بقيمة 175 مليون درهم، وفي المرتبة الخامسة منطقة موتور سيتي عبر 56 صفقة بقيمة 140 مليون درهم.

العقارات التجارية الفاخرة

ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد الأمر إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى إبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية والحيوية في الإمارة وخاصة المكاتب ذات الدرجة الممتازة، حيث سجل السوق صفقة بيع لعقار مكتبي على الخارطة في منطقة الخليج التجاري بقيمة 84 مليون درهم ويمتد على مساحة 1274 متراً مربعاً وهي تعتبر أغلى صفقة في قطاع العقارات التجارية منذ بداية العام 2025.

كما بيع عقار مكتبي آخر في منطقة برج خليفة بقيمة 82.5 مليون درهم ويمتد على مساحة 2456 متراً مربعاً، إلى جانب صفقة أخرى في منطقة الخليج التجاري لمكتب قيد الإنشاء بقيمة 55 مليون درهم يمتد على مساحة 854 متراً مربعاً، كما سجلت منطقة برج خليفة صفقة بيع لمكتب جاهز بقيمة 46 مليون درهم يمتد على مساحة 818 متراً مربعاً.