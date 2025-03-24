دبي تغري فائقي الثراء بمجموعة عقارات فاخرة

تضيف دبي مجموعة جديدة من القصور الفاخرة والبنتهاوس، بعضها مجهز بدور سينما ومنتجعات صحية ومصاعد خاصة، حيث يسعى المطورون لجذب المليونيرات من جميع أنحاء العالم. وتتراوح أسعار هذه المنازل الفاخرة بين 60 إلى أكثر من 120 مليون دولار (440 مليون درهم)، حيث يتدفق الباحثون عن منازل من أوروبا وآسيا والأمريكتين. وتتميز هذه التحف المعمارية بالزخارف الفاخرة بشكل متزايد، حتى بمقاييس إمارة تشتهر بحبها للبريق، بحسب بلومبرج.

قام أحد المطورين بنقل جدار زجاجي ضخم آلاف الأميال لتوفير منظر البحر المطلوب للمالك. بينما أضاف آخر ردهة خاصة ومصعداً لمشتري بنتهاوس كبير لدرجة أنه يمتد بين برجين. كما قام مطور آخر بإنشاء أرضية متحركة لحمام سباحة العميل، والتي ترتفع لتندمج مع بلاط الحديقة أثناء الحفلات.

قال مارك فينيكس، الرئيس التنفيذي لشركة Sankari Properties، التي تبني برجاً فاخراً بقيمة مليار دولار: «الجزء الأعلى من السوق هو الأكثر ربحية. إذا تم الأمر بشكل صحيح، يمكن للمطور أن يبيع بأعلى الأسعار».

وسوق دبي يتحدى الاتجاه العالمي، حيث تتباطأ أو تنخفض أسعار العقارات السكنية الفاخرة في العديد من الأسواق الدولية الأخرى. فوفقاً لشركة Knight Frank، تم بيع 435 منزلاً بقيمة تزيد على 10 ملايين دولار لكل منها في دبي العام الماضي، مسجلة رقماً قياسياً ومتفوقة على نيويورك وهونغ كونغ. وتتوقع الشركة أن ترتفع أسعار العقارات الفاخرة للغاية بنسبة 5% على الأقل هذا العام في الإمارة، بعد أن قفزت بنحو 67% منذ عام 2021.

ولا يزال بإمكان العائلات الثرية التي تبحث عن منازل ثانية وثالثة على مستوى العالم العثور على مساحة أكبر مقابل المبلغ نفسه في دبي. وفقاً لمهدي أمجد، مؤسس شركة Omniyat، المطور للشقق الفاخرة للغاية، فإن الأسعار في دبي تبلغ ثلث أسعار نيويورك وخمس أسعار لندن على أساس القدم المربع.

وقال أمجد: «نقارن مبانينا بمباني في نيويورك ونجد أنه مقابل أسعار مماثلة أو أقل، تحصل على مساحة أكبر بكثير وتجارب ومرافق أكثر». ويتوقع أمجد إضافة 100 منزل فاخر آخر هذا العام.

ويبذل المطورون في دبي جهوداً استثنائية لمنافسة المدن الدولية. وخلال زيارة حديثة لموقع بناء، شاهدت بلومبرغ نيوز قبة زجاجية ضخمة يتم بناؤها في وسط قصر. كان من المقرر أن تغطي حمام سباحة ومنتجع صحي، ويمكن سحبها عندما يرغب المالكون في الاستمتاع بأشعة الشمس. وفي أماكن أخرى، هناك أحواض سباحة ملتوية تسمح للسكان بالسباحة من أقصر المنزل إلى المنتجع الصحي في الطرف الآخر من الحديقة.

وتعتبر الجزر الاصطناعية في دبي مواقع مفضلة. عادة ما تأتي القصور في جزيرة دبي على شكل حصان البحر، والمعروفة باسم «جزيرة المليارديرات»، مع شواطئ خاصة وطاولات دوارة لوقوف السيارات تدير السيارات تلقائياً في الاتجاه الصحيح.

وقدرت شركة الاستشارات المالية «هنلي آند بارتنرز» أن 6.700 مليونير سيتوجهون إلى الإمارات في عام 2024، متجاوزين جميع الدول الأخرى.

لكن تلبية رغبات الأثرياء العالميين ليست رخيصة، ولا سهلة. وقال فينيكس: «إضافة المرافق الفاخرة يعني أن التكلفة أعلى بكثير مع تكاليف مسبقة للتصميم. هذا ما يخيف كثيراً من المطورين».

وواجه وسام دمعة، مؤسس شركة Palace Group، عميلاً أراد أن يكون جدار كامل لغرفة المعيشة الواسعة مكوناً من لوح زجاجي واحد. بقياس 17 متراً في 4 أمتار (55 قدماً في 13 قدماً)، كان بحجم بعض أحواض السباحة. لم يكن دمعة متأكداً من أنه يمكنه العثور على لوح زجاجي بهذا الحجم، ناهيك عن تركيبه. كما أراد العميل أن يختفي الجدار الزجاجي تماماً بنقرة زر للحصول على منظر مفتوح للبحر.

وعندما اتصل دمعة بإحدى أكبر شركات تصنيع الزجاج في ألمانيا، استغرقت الشركة 45 يوماً لتقرر ما إذا كانت تستطيع تلبية المواصفات. ووافقت في النهاية، ولكن فقط إذا قامت شركة سويسرية أخرى بتجميع النظام الميكانيكي لتحريك الجدار الزجاجي. تطلب ذلك بناء غرفة تحت الأرض لتنزل فيها اللوحة الزجاجية الضخمة عند خفضها. ثم كانت هناك حاجة إلى تصاريح خاصة لنقلها بالسفن والشاحنات بسبب حجمها. في النهاية، حصل العميل على الشكل الذي أراده.

وقال دمعة: «معظم عملائنا لديهم منازل متعددة في مدن حول العالم، وهم محددون للغاية بشأن ما يحبونه وما يتوقعونه». وأضاف إن لديه 15 قصراً جديداً قيد الإنشاء إضافة إلى مبنى سكني مكون من 70 شقة بقيمة إجمالية تبلغ 16 مليار درهم (4.4 مليارات دولار).

وقالت هاني ديلامي، الشريكة التنفيذية في دبي سوثبيز إنترناشيونال ريالتي، إن المشترين الأثرياء بدأوا يرفضون الزيادات في الأسعار بعد سنوات من الارتفاع، لكن الطلب لا يزال يتجاوز العرض حالياً.

قالت ديلامي، التي باعت عقارات بقيمة 2.7 مليار درهم العام الماضي: «السوق ما زال يعاني من نقص في العرض للوحدات الفاخرة الجاهزة للسكن. هناك الكثير من الوحدات قيد الإنشاء، لكنها ستستغرق من ثلاث إلى أربع سنوات قبل أن تصل إلى السوق».