15 % إنجاز المرحلة الأولى من توسعة مركز دبي للمعارض في «مدينة إكسبو»

كشف مركز دبي التجاري العالمي عن إنجاز مليون ساعة عمل ضمن المرحلة الأولى من المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، والذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في سبتمبر الماضي بتكلفة 10 مليارات درهم.

ومنذ أن اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المخطط الرئيسي للتوسعة، انطلقت فرق العمل بكل طاقتها لتجسيد رؤية سموه وتحويلها إلى واقع ملموس، محققة تقدماً استثنائياً في بناء البنية التحتية في وقت قياسي.

وتعكس التوسعة الجديدة لمركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو التزام المركز برفع إجمالي ناتجه الاقتصادي بمقدار 3 أضعاف ليصل إلى 54 مليار درهم سنوياً بحلول 2033 بما يدعم تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33)، من خلال زيادة حصته من قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض العالمي الذي تُقدّر قيمته بمليارات الدولارات.

وقال عامر الفارسي، نائب الرئيس لإدارة التطوير العقاري في مركز دبي التجاري العالمي في تصريحات خاصة لـ«البيان»: إن مركز دبي التجاري العالمي يعمل وفق الجدول الزمني للمرحلة الأولى من مشروع التوسعة وحقق نسبة إنجاز إجمالية بلغت نحو 15 % خلال فترة زمنية قياسية.

إنشاءات ضخمة

وأضاف الفارسي أن البنية التحتية والأساسات للمرحلة الأولى قد اكتملت بالفعل، وتم تسليم 80 % من إجمالي الفولاذ (12165 طناً) في الموقع، فيما وصل إجمالي إنجاز الفولاذ المثبت 28 % بواقع (4500 طن)، لافتاً إلى أنه تم صب 35.000 م³ من الخرسانة، فضلاً عن البدء في أعمال تركيب السقف.

وأوضح: أن المرحلة الأولى تتضمن أعمالاً إنشائية ضخمة، بدءاً من الأساسات التي يبلغ عددها 515 عموداً لدعم الهيكل الإنشائي، و14.000 طن من الفولاذ، ما يعادل وزن برج إيفل مرتين، و48000 متر مكعب من الخرسانة المسلحة. مشيراً إلى أنه ستتم تغطية أسقف القاعات بـ 78000 متر مربع من الألواح، وهو ما يعادل مساحة 62 مسبحاً أوليمبياً.

وقال الفارسي: «يعمل في موقع مشروع التوسعة نخبة من الخبراء والكفاءات الوطنية والعالمية، و1184 عاملاً من أصحاب الخبرة، وسنقوم برفع هذا العدد إلى حوالي 3000 عامل بحلول أغسطس 2025».

وستشهد المرحلة الأولى من التوسعة بناء 64000 متر مربع من المساحات الدائمة للمعارض، ونحو 30000 متر مربع من القاعات المؤقتة، وستضاف إلى المساحة الحالية البالغة 46000 متر مربع. وستصل المساحة الإجمالية للمركز عند اكتمال المرحلة الأولى في عام 2026 إلى 140000 متر مربع، وبقدرة استيعابية يومية تبلغ 50000 زائر. وستشمل التوسعة أيضاً مواقف للسيارات، وساحات خدمة موسعة لتقليل الوقت المستغرق في عملية تنظيم المعارض.

وبفضل المخطط الرئيسي للتوسعة، سيحظى مركز دبي للمعارض بمرونة وقدرات أكبر لاستضافة الفعاليات العالمية الضخمة والكبرى المتنوعة، لا سيما وأنه يتمتع بموقع استراتيجي، ومزود بأحدث الحلول والأنظمة التكنولوجية التي تعزز كفاءته التشغيلية وتجعله أحد أكثر المراكز تقدماً على مستوى العالم.

كفاءة تشغيلية

وقال الفارسي: «تم تصميم المركز للارتقاء بتجربة الجهات العارضة والزوار، وفي الوقت ذاته، تعزيز الممارسات المستدامة في جميع جوانب التصميم والعمليات التشغيلية. وستساهم التوسعة في تحسين الكفاءة التشغيلية مع تقليل الأثر البيئي، والارتقاء بمعايير مراكز المعارض المستدامة. وتتويجاً لالتزامه بمعايير الاستدامة، حصل مركز دبي للمعارض على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) من المجلس الأمريكي للمباني الخضراء، وشهادة اعتماد جرين جلوب، وهي أعلى هيئة معيارية عالمية للاستدامة».

وأضاف الفارسي: «يدعم المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض المنطقة الحضرية الجديدة التي تضم مدينة إكسبو دبي، أول مدينة في دولة الإمارات يستغرق اجتيازها كاملة 15 دقيقة فقط، إلى جانب مجتمع دبي الجنوب، ومطار آل مكتوم الدولي، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة لخطة دبي الحضرية 2040». وسيصبح مركز دبي للمعارض مقراً للمعارض الضخمة، بما يُمَّكن دبي من مضاعفة عدد الفعاليات الكبرى التي تستضيفها سنوياً من نحو 300 فعالية حالياً إلى أكثر من 600 فعالية بحلول عام 2033، وهو ما يرسخ مكانة الإمارة مركزاً رائداً للمعارض العالمية وفعاليات الأعمال.

خبرة كبيرة

ويساهم المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض بشكل كبير في تعزيز المكانة الرائدة لمركز دبي التجاري العالمي، وزيادة حصته في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض الذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات. وبفضل الخبرة الكبيرة لمركز دبي التجاري العالمي والتي تمتد لأكثر من أربعة عقود من خلق القيمة الاقتصادية المستدامة، فإنه سيعمل على رفع إجمالي ناتجه الاقتصادي بمقدار 3 أضعاف ليصل إلى 54 مليار درهم سنوياً بحلول 2033.

وقال الفارسي: «يمتد المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض على مساحة 507 آلاف متر مربع ضمن مدينة إكسبو، وتم تخطيطه بحيث يستفيد من البنية التحتية المحيطة بما فيها مطار آل مكتوم الدولي، ومحطة المترو، وشبكة الطرق. ويعد المركز بمثابة البوابة الرئيسية لمدينة إكسبو، وحلقة الوصل لجميع المناطق المحيطة بما فيها قرية إكسبو، وحديقة إكسبو، وإكسبو ليفينغ».

قرية إكسبو

وأضاف الفارسي: «قمنا بتطوير قرية إكسبو قبيل استضافة معرض إكسبو 2020 دبي، وتعد رمزاً للإرث الدائم لهذا الحدث العالمي. وتتميز القرية بكونها مجتمعاً مستداماً ومزدهراً يوفر مساحات مفتوحة خضراء وشققاً سكنية وشققاً مخدومة ومصممة بعناية تطل على مناظر خلابة وتتصل بشكل مباشر بمدينة إكسبو دبي. وقد تم تصميم قرية إكسبو وفق خطة تطويرية متكاملة تضم 2273 شقة موزعة على أربع مجمعات سكنية، يتميز كل منها بملحق خاص وواسع للأنشطة المجتمعية تشمل مسابح، وصالات رياضية، وملاعب، بالإضافة إلى حديقة إكسبو والتي تمتد على مساحة 37000 متر مربع».

إكسبو ليفينغ

ولفت الفارسي إلى أن مركز دبي التجاري العالمي يواصل تعزيز شراكاته في مجال التطوير العقاري، مشيراً إلى أن المركز عقد شراكة استراتيجية مع شركة «إعمار العقارية»، لتطوير مشروع إكسبو ليفينغ والذي تم الإعلان عنه في نوفمبر الماضي وهو مشروع سكني متكامل يعكس نمط الحياة العصرية في مدينة إكسبو دبي.

ويتميز «إكسبو ليفينغ» بتصميمه الفريد الذي يلبي تطلعات الباحثين عن حياة مريحة في موقع يوفر تجارب معيشية متكاملة وأجواء هادئة تعزز من جودة الحياة. وقد تم إطلاق المرحلة الأولى للمشروع، تحت اسم «تيرا هايتس».

ويمتد مشروع «إكسبو ليفينغ» على مساحة إجمالية تبلغ 451295 متراً مربعاً، بما في ذلك 358473 متراً مربعاً من المساحات السكنية، يكملها إكسبو مول، وجهة التسوق المعاصرة التي تقدم مجموعة مختارة من المتاجر والمطاعم وأماكن الترفيه.

واختتم الفارسي بالقول: «نواصل في مركز دبي التجاري العالمي العمل على إنجاز المرحلة الأولى من المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، وفي الوقت ذاته نواصل العمل مع مختلف الشركاء والمعنيين لتطوير مشاريع عقارية رائدة وفق أرقى المعايير العالمية بهدف دعم مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها دبي على مختلف الصعد».

مراحل المشروع

ستبلغ مساحة مركز دبي للمعارض عند اكتمال التوسعة 1.5 ضعف مساحة مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض الحالية، وسيكون الموطن الجديد للفعاليات الضخمة، وشمل المخطط الرئيسي للتوسعة ثلاث مراحل رئيسية

المرحلة الأولى – بحلول 2026: ستزيد مساحة المعارض الحالية من 58000 متر مربع إلى 140.000 متر مربع، أي 2.5 ضعف المساحة الحالية.

المرحلة الثانية – بحلول 2028: ستصل المساحة الإجمالية لمساحة المعارض إلى نحو 160000 متر مربع، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية الداعمة للمركز وشبكة الطرق ومواقف السيارات متعددة الطوابق.

المرحلة الثالثة – بحلول 2031: سترفع هذه المرحلة الأخيرة إجمالي المساحة الداخلية للمعارض إلى 180.000 متر مربع، وستضم 26 قاعة على مستوى متجاور واحد بطول 1.2 كيلومتر، مع القدرة على استضافة فعالية ضخمة واحدة على امتداد المركز، أو 20 فعالية متنوعة في وقت واحد. وستتضمن هذه المرحلة فندقاً مكوناً من 300 غرفة ومتاجر، ومطاعم، ومكاتب تجارية، ومطبخاً متطوراً يلبي مختلف احتياجات الفعاليات الداخلية والخارجية.