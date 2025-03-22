17.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي بأسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 17.2 مليار درهم الأسبوع الماضي نتجت عن 4857 صفقة، حيث تم تسجيل 3886 مبايعة بقيمة 12.9 مليار درهم، و819 صفقة رهون عقارية بقيمة 3.5 مليارات درهم، كما تم تسجيل 152 هبة بقيمة 850 مليون درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 509 مبايعات لأراضٍ، و3055 مبايعة لوحدات سكنية و322 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 236 رهناً لأراضٍ، و476 رهناً لوحدات سكنية، و115 رهناً لمبانٍ.

وحلت نخلة جبل علي في صدارة المناطق من حيث قيمة المبايعات بـ 1.7 مليار درهم، تليها منطقة الصفوح الأولى بـ 1.1 مليار درهم، ثم منطقة اليلايس 1 بـ 574 مليون درهم، ورابعاً منطقة مدينة المطار بـ 530 مليون درهم، تليها منطقة نخلة ديرة بـ 455 مليون درهم.

وشهد السوق العقاري بيع قطعة أرض في منطقة الصفوح الأولى بـ 1.1 مليار درهم، كما تم بيع أرض أخرى في منطقة الخليج التجاري بـ 180 مليون درهم، وكذلك تم بيع شقة سكنية على الخارطة في نخلة جميرا بـ 73 مليون درهم، وشقة أخرى في المنطقة نفسها بـ 50 مليون درهم.