عقارات دبي إلى قمة تاريخية عند 1625 درهماً للقدم المربعة

93 ألف وحدة جديدة خلال 7 أشهر بقيمة 270 مليار درهم من المبيعات المحتملة

الفئة السعرية من 1 إلى 3 ملايين درهم تستحوذ على أكبر حصة من السوق بـ 52.3 %

يواصل السوق العقاري بدبي أداءه القياسي منذ مطلع عام 2025، حيث سجل متوسط سعر القدم المربعة في دبي، قمة تاريخية جديدة، بلغت 1625 درهماً في يوليو الماضي، محطماً بذلك الرقم القياسي المسجل في يونيو 2025، عند 1609 دراهم، ويعتبر الرقم المسجل في يوليو، أعلى ذروة سعرية للسوق على الإطلاق، في مؤشر واضح على الزخم القوي الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة.

ووفقاً لمنصة الأبحاث العقارية «بروبرتي مونيتور»، في تقريرها الشهري لعقارات دبي، فإن السوق شهد انتعاشاً في يوليو، حيث وصل مؤشر دبي العقاري (DPI) الخاص بالمنصة، إلى 227 نقطة، وهي أعلى مستوى للمؤشر منذ عام 2008، حيث وصل متوسط أسعار العقارات للقدم المربعة إلى 1625 درهماً.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار العقارات بدبي خلال يوليو بنسبة 0.99 %، بينما حافظ النمو السنوي على قوته عند 16.3 %، وعلى أساس ربع سنوي، شهدت الأسعار ارتفاعاً بنسبة 3.8 %، مواصلةً بذلك اتجاهها الصعودي المطرد.

المشاريع الجديدة

ولم تظهر وتيرة المشاريع الجديدة في دبي، أي علامات تباطؤ في يوليو، حيث تم إطلاق أكثر من 50 مشروعاً، ما أدى إلى طرح أكثر من 13,800 وحدة سكنية في السوق، بقيمة إجمالية مُقدرة للمبيعات، تبلغ 38 مليار درهم، وبذلك يصل إجمالي عدد الوحدات حتى تاريخه، إلى ما يقرب من 93,000 وحدة، و270 مليار درهم من المبيعات المُحتملة، وهي مستويات كان يشهدها السوق سابقاً، خلال دورة سنوية كاملة، ولكن يتم الوصول إليها الآن في غضون سبعة أشهر فقط.

وشكلت الشقق 95 % من المعروض الجديد في يوليو، بينما ساهمت الفلل والتاون هاوس بنسبة 2.5 % لكل منهما، وبينما يُؤكد استمرار موجة المعروض الجديد زخم المطورين، إلا أنها بدأت أيضاً في اختبار مدى عمق الطلب.

ومع طرح العديد من المشاريع التي تُقدم مفاهيم وأسعاراً مُتقاربة، أصبح التميز أكثر صعوبة، والنتيجة هي سوق يتراجع فيه إلحاح المُشتري، والمشاريع التي كانت تُباع في ساعات، أصبحت تستغرق وقتاً أطول.

ويعكس ذلك سوقاً أصبح أقلّ تركيزاً على المبالغة، وأكثر تركيزاً على القيمة - سوقاً يُخصّص فيه المشترون وقتاً للتقييم والمقارنة والاستثمار بتأنٍّ أكبر.

وبالطبع، لا ينبغي استبعاد احتمال أن تلعب التأثيرات الموسمية دوراً أيضاً، لا سيما خلال أشهر الصيف، الأكثر هدوءاً عادةً.

الفئات السعرية

استحوذت العقارات في الفئة السعرية المتوسطة من مليون إلى 3 ملايين درهم مرة أخرى، على أكبر حصة من السوق في يوليو الماضي، بنسبة 52.3 %، بزيادة قدرها 1 % على أساس شهري، وتمثل الفئات منخفضة السعر، التي تقل قيمة العقارات فيها عن مليون درهم الآن 25.0 % من السوق، بزيادة قدرها 0.1 % عن يونيو 2025، بينما تمثل الفئات عالية السعر - العقارات التي تزيد قيمتها على 3 ملايين درهم - الآن 22.7 % من السوق، بانخفاض قدره 1.1 % على أساس شهري.

تاريخياً، بلغ متوسط سعر القدم المربعة في دبي خلال يوليو من عام 2008، أي قبل 17 عاماً، 1078 درهماً، ثم ارتفع في نفس العام بحلول شهر سبتمبر إلى 1211 درهم للقدم المربعة، وحقق ذروة أخرى في سبتمبر من عام 2014، عند 1234 درهماً للقدم المربعة، وفي أكتوبر 2023، أي بعد جائحة كورونا، بدأ السوق بموجة صعود لا نهائية، حتى بلغت أقصاها في يوليو الماضي، عند 1625 درهماً، محققة نمواً بنسبة 50.7 %، مقارنة بمستويات يوليو 2008، وبنمو 31.6 % مقارنة بذروة السوق في 2014.