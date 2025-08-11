دبي الأكثر سخاءً عالمياً في مساحات ومواقع العقارات السكنية

المدينة توفر أعلى قيمة مقابل السعر عند شراء العقارات

بمليون دولار يمكن شراء شقة من 3 غرف نوم مع إطلالة على برج خليفة

إذا كنت تملك مليون دولار (3.67 ملايين درهم)، وتبحث عن شقة في إحدى مدن العالم الكبرى، فلن تحصل في لندن سوى على شقة بغرفة نوم واحدة، بالكاد، وفي نيويورك ربما تشتري استوديو بإطلالة على الزحام، أما في باريس فيمكنك الحصول على سكن أنيق وتاريخي لكن بمساحة محدودة جداً، وفي العاصمة سنغافورة يمكنك تملّك شقة صغيرة في حي راقٍ.

أما في دبي فالمشهد مختلف تماماً: بإمكانك العثور على شقة بها ثلاث غرف نوم، مع إطلالة على برج خليفة، أو البحر، ومساحة مضاعفة، وكل ذلك بالمبلغ نفسه.

وأظهرت مقارنة أعدّتها «البيان» بين دبي وأربع مدن كبرى، هي: نيويورك، لندن، باريس، وسنغافورة، أن دبي ليست فقط الأرخص، بل أيضاً الأكثر سخاءً في المساحة والموقع، مقابل كل دولار يُدفع، حيث تقل تكلفة القدم المربعة فيها بنسبة تصل إلى 65 % عن بعض نظيراتها العالمية.

واستناداً إلى بيانات منشورة على منصات عقارية عالمية، مثل ( رايت موف Right Move) في لندن، و(سيلوجيرSeLoger) في باريس، و(ستريت ايزي Street Easy) في نيويورك، و(بروبرتي جورو Property Guru) في سنغافورة، إضافة إلى بيانات سوقية لـ (بروبرتي فايندر PROPERTY FINDER) في دبي، يتيح مبلغ المليون دولار، شراء مساحة سكنية في دبي، أكبر بنسبة 58 %، مقارنةً بنيويورك، و65 % مقارنةً بلندن، و55 % مقارنةً بسنغافورة،

و44 % مقارنةً بباريس، وفقاً إلى متوسط السعر لكل قدم مربعة.

عاصمة الضباب

وفي لندن، التي تُعد واحدة من أكثر المدن تكلفة في العالم، تُظهر بيانات منصة (رايت موف Right Move) العقارية، أن المليون دولار (800 ألف جنيه إسترليني)، بالكاد تشتري شقة بغرفة نوم واحدة في منطقة نوتنغ هيل، وبمساحة لا تتجاوز 574 قدماً مربعة (53 متراً مربعاً)، ويمكن للعقار أن يكون قريباً من محطة رويال أوك لمترو لندن.

ومنطقة مايفير، يمكن شراء شقة في الطابق الرابع بسعر 760 ألف جنيه إسترليني، بمساحة لا تتجاوز الـ 420 قدماً مربعة (39 متراً مربعاً)، حيث تبعد الشقة 35 دقيقة عن مطار هيثرو، وقريبة من العديد من المطاعم الراقية الحائزة على نجمة ميشلان.

وبإطلالة على أفق لندن، عرضت شقة صغيرة في منطقة «سوهو»، تتكون من غرفتين، بمساحة 489 قدماً مربعة فقط (45 متراً مربعاً)، مقابل 775 ألف جنيه إسترليني، ما يعني أن القيمة مقابل المساحة في العاصمة البريطانية، تُعد من بين الأدنى.

المدينة التي لا تنام

ولا يختلف المشهد كثيراً في نيويورك، فبحسب موقع ستريت إيزي STREET EASY، عُرضت شقة في منطقة أبر ويست سايد في منهاتن، تتكون من غرفة نوم واحدة وصالة، بسعر مليون و35 ألف دولار، بمساحة لا تتجاوز الـ 639 قدماً مربعة، والشقة لديها إطلالة على مناظر طبيعية ساحرة، والأرضية من خشب البلوط.

وفي داون تاون بروكلن، يمكنك شراء استوديو لا تتجاوز مساحته 574 قدماً مربعة، في برج يقع بأحد الأحياء الراقية والمزدهرة في نيويورك، وقريب من مناطق تسوق وسينما، مقابل 965 ألف دولار.

ومقابل مليون دولار، يمكنك شراء شقة بغرفة نوم واحد في منطقة وليامزبيرغ الراقية، لا تتجاوز مساحتها 631 قدماً مربعة، وهي تقع في مبنى على بُعد ثوانٍ من مجموعة لا حصر لها من الحدائق المطاعم والمقاهي والمتاجر العصرية، وقريب من المترو، ما يجعل نيويورك من بين الأعلى تكلفة عالمياً، عند المقارنة بدبي.

مدينة النور

وفي باريس، حيث يُقدّر السكن التاريخي بثمن مرتفع، لا تتجاوز المساحات، بحسب موقع SeLoger، الـ 807 أقدام مربعة، لشقة من غرفتي نوم، تقع في مبنى قديم بحالة ممتازة في منطقة سانتييه، في الدائرة الثانية بباريس، وذلك مقابل 865 ألف يورو، علماً بأن المنطقة قريبة من مراكز الأعمال والبورصة في المدينة.

وعلى بعد خطوات من متحف اللوفر، وفي شارع ريفولي على ضفاف نهر السين، عرضت شقة أخرى من غرفتي نوم أيضاً في منطقة الدائرة الأولى، بقيمة 840 ألف يورو، بمساحة 732 قدماً مربعة (68 متراً مربعاً).

وفي منطقة الدائرة الثالثة، والتي تضم مباني قديمة، ومعارض فنية، عرضت شقة مساحتها لا تتجاوز الـ 624 قدماً مربعة (58 متراً مربعاً)، في شارع فيرتوس، مقابل 840 ألف يورو، ما يعكس محدودية المساحة مقابل السعر، في عاصمة الأضواء.

مدينة الأسد

أما في سنغافورة، التي تُصنّف ضمن أقوى الأسواق العقارية في آسيا، فسيواجه المستثمر أيضاً صعوبة في الحصول على مساحة مقبولة، مقابل دفعه لمليون دولار، فبحسب منصة بروبرتي جورو property guru، ومقابل 1.15 مليون دولاراً، يمكن شراء شقة في قلب العاصمة في منطقة ستارز أوف كوفان، مساحتها 732 قدماً مربعة، وهي قريبة من المدارس ومراكز التسوق ومترو كوفان خط الشمال الشرقي.

وفي أحد الأحياء الرئيسة في العاصمة، وعلى مقربة أيضاً من مراكز التسوق والحدائق العامة، عرض عقار في منطقة «ريفير فالي»، يتألف من غرفة نوم واحدة، ولا تتجاوز مساحته الـ 592 قدماً مربعة، مقابل 1081851 دولاراً.

كذلك، فإنه مقابل 1136727 دولاراً، تم عرض عقار في منطقة نيوتن لا تتجاوز مساحته الـ 657 قدماً مربعة، ويتكون من شقة بغرفة واحدة، مع إطلالة على مساحات خضراء، وعلى بعد 5 دقائق فقط من المترو، ومع متوسط سعر للقدم المربعة، يتجاوز 1500 دولار، تظل سنغافورة في قائمة المدن الأعلى تكلفة، دون أن توفر عائداً استثنائياً من حيث المساحة.

لؤلؤة الخليج

في المقابل، تُظهر بيانات بروبرتي فايندر PROPERTY FINDER، أن دبي توفر أعلى قيمة مقابل السعر، إذ يتيح المليون دولار، شراء شقة بمساحة تتراوح بين 1303 إلى 1492 قدماً مربعة (أي بين 121 إلى 139 متراً مربعاً)، في مواقع مركزية، مثل الخليج التجاري، داون تاون، ودبي مارينا.

وعلى سبيل المثال، تُعرض شقة في برج «أيكون سيتي» بالخليج التجاري، مكونة من ثلاث غرف نوم وتراسين، بإطلالات مزدوجة على آفق بحري من برج العرب إلى جزر العالم، ومضمار ميدان للخيل، بسعر 3.7 ملايين درهم، ما يعادل تقريباً مليون دولار، بمساحة تبلغ 1303 أقدام مربعة.

كما تُعرض شقة أخرى مفروشة بالكامل في برج «بيوبورت» بدبي مارينا، من غرفتين، وبإطلالة على الواجهة البحرية، بمساحة 1492 قدماً مربعة، مقابل سعر 3.67 ملايين درهم، وفي «ستاند بوينت تاور» بداون تاون دبي، تتوفر شقة بثلاث غرف نوم، بمساحة 1449 قدماً مربعة، مقابل 3.7 ملايين درهم، وهي على بعد خطوات من برج خليفة وأوبرا دبي.

ويبلغ متوسط سعر القدم المربعة في هذه المشاريع، ما بين 655 إلى 707 دولارات فقط، وهو ما يجعل دبي الأرخص بين المدن الكبرى، والأكثر جذباً لمن يبحثون عن استثمار عقاري عالي الجودة، بمساحة واسعة، وفي بيئة تنظيمية وتشريعية مستقرة.

وتؤكد هذه الأرقام أن سوق دبي العقاري، يعد أكثر نضجاً، ويمنح المستثمرين قيمة ملموسة مقابل السعر، مقارنةً بما يمكن أن يحصلوا عليه في عواصم العالم، وبالنظر إلى المساحة، والموقع، ونمط الحياة، فإن دبي تواصل ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز وجهات الاستثمار العقاري على مستوى العالم.