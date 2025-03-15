14.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 14.8 مليار درهم الأسبوع الماضي عبر 4600 صفقة، حيث شهدت الدائرة تسجيل أكثر من 3727 مبايعة بقيمة 11.4 مليار درهم، و751 صفقة رهون بقيمة 3.1 مليارات درهم، كما سجل 122 هبة بقيمة 350 مليون درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 524 مبايعة لأراضٍ، و2874 مبايعة لوحدات سكنية و329 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 216 رهناً لأراض، و435 رهناً لوحدات سكنية، و111 رهناً لمبانٍ.

وحلت منطقة الخليج التجاري في صدارة المناطق في قيمة المبايعات بـ 718 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة اليلايس 1 بـ 672 مليون درهم، وثالثاً منطقة اليفرا 1 بـ 517 مليون درهم، ورابعاً منطقة مدينة دبي الملاحية بـ 460 مليون درهم، وخامساً منطقة مرسى دبي بـ 417 مليون درهم.

وشهد السوق العقاري بيع قطعة أرض في منطقة جميرا باي دبي بقيمة 190 مليون درهم، كما تم بيع وحدة مكتبية على المخطط في منطقة إمارات ليفينغ بقيمة 87 مليون درهم، وفيلا قيد الإنشاء في منطقة جزر العالم بقيمة 73 مليون درهم.

وعلى الصعيد اليومي، حققت التصرفات العقارية أمس 1.9 مليار درهم نتجت عن 613 تصرفاً، شملت مبيعات بقيمة 1.63 مليار درهم من خلال 494 صفقة، ونحو 264 مليون درهم للرهون (115 إجراءً)، وأخيراً الهبات بـ10 ملايين درهم (4 معاملات).