2.3 مليار إيرادات الغرف الفندقية بدبي في يناير

ارتفعت إيرادات الغرف الفندقية في دبي خلال يناير الماضي 11.6% إلى 2.3 مليار درهم، مقابل 2.06 مليار في الفترة نفسها من 2024، بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة، فيما بلغ عدد الليالي الفندقية 4.01 ملايين ليلة، ووصل متوسط العائد على الغرفة إلى 576 درهماً.

وجاء الارتفاع الكبير في عائدات المنشآت الفندقية في دبي، بدعم ارتفاع متوسط العائد على الغرفة خلال يناير الماضي بنسبة 8% ليصل إلى 576 درهماً، مقابل 535 درهماً في يناير 2024، بالتزامن مع ارتفاع عدد الليالي الفندقية المحجوزة بنسبة 4% إلى 4.01 ملايين ليلة، مقابل 3.84 ملايين ليلة في يناير من العام الماضي.

وأكدت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، نجاح قطاع السياحة بالإمارة في تجاوز مستويات العام الماضي، في جميع مؤشرات الأداء، بما فيها مؤشرات عدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة والإشغال الفندقي، في حين ارتفعت التدفقات السياحية من مختلف الأسواق خلال يناير بنسبة 9% مقارنة مع يناير 2024.

وسجلت العوائد التي تحققها الفنادق العاملة في دبي مستويات قياسية خلال الفترة الماضية، وضعت الإمارة في مصاف أهم الأسواق العالمية، وباتت محل تنافس بين المجموعات الفندقية التي تسعى بشكل متواصل لتعزيز وجودها وزيادة حصتها في السوق المحلي، للاستفادة من تنامي التدفقات السياحية من مختلف الأسواق.