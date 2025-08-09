21.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

تواصل انتعاش السوق العقاري في دبي منذ مطلع العام بدعم الطلب القوي من المستثمرين، وتدفق الأثرياء من العالم، وتزايد جاذبية الإمارة وجهة للأعمال والاستثمار ومكاناً مفضلاً للعيش والإقامة والعمل.

وسجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 21.5 مليار درهم الأسبوع الماضي نتجت عن 5214 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 4154 مبايعة بقيمة 12.3 مليار درهم، و917 صفقة رهون عقارية بقيمة 7.8 مليارات درهم، كما سُجل 143 معاملة هبة بقيمة 1.4 مليار درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 460 مبايعة لأراضٍ، و3475 مبايعة لوحدات سكنية و219 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على : 223 رهناً لأراضٍ، و890 رهوناً لوحدات سكنية، و141 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 6.5 مليارات درهم نتجت عن 1445 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 5.7 مليارات درهم نتجت عن 2709 صفقات.

وحلت منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني من حيث قيمة المبايعات بـ 819 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري بـ 509 ملايين درهم، وثالثاً منطقة قرية جميرا الدائرية بـ 422 مليون درهم، ورابعاً منطقة وادي الصفا 3 بـ 415 مليون درهم، وخامساً منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بـ 402 مليون درهم.

وشهد السوق بيع قطعة أرض في منطقة جميرا الثانية بقيمة 350 مليون درهم، كما بيعت قطعة أرض أخرى تجارية في منطقة إمارات ليفينج بقيمة 260 مليون درهم.

وكذلك بيعت وحدة مكتبية على المخطط في منطقة الخليج التجاري بقيمة 74 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية في منطقة نخلة جميرا بقيمة 50 مليون درهم.

6.5

مليارات مبيعات العقارات الجاهزة عبر 1445 صفقة

917

رهناً بقيمة 7.8 مليارات