53 مشروعاً تضيف 12400 وحدة إلى سوق دبي العقاري في يناير

أظهرت الأرقام الأولية لشهر يناير من سنة 2025 طرح ما يزيد قليلاً على 12400 وحدة على الخريطة للبيع في سوق دبي العقاري، ما يسلط الضوء على مواصلة الوتيرة النشطة والسريعة لإطلاق المشاريع الجديدة التي شهدناها طوال سنة 2024.

وأفاد تقرير مؤسسة الأبحاث العقارية «بروبرتي مونيتور» بأن الوحدات الجديدة على الخريطة جاءت من 53 مشروعاً تم إطلاقها من قبل 37 مطوراً مختلفاً، ما يؤكد التوسع القوي والمستدام لقطاع البيع على الخريطة.

وأظهرت البيانات أن الشقق السكنية سيطرت على مزيج الوحدات الجديدة التي تم إطلاقها في يناير، فمثلت 86.7% من المخزون الجديد، في حين مثلت تاون هاوس والفيلات 11.6% و1.7% على التوالي.

وذكرت المؤسسة أن النشاط في سوق الخريطة يظل قوياً ولا يُظهر أي علامات على التباطؤ في الأمد القريب، ومع وجود أكثر من 250 مشروعاً إضافياً في مرحلة التخطيط، كما يتتبعها فريق مراقبة العقارات لدى المؤسسة، فمن المتوقع أن يستمر هذا الزخم في المستقبل المنظور.

فئات سعرية

وشهدت الفئة السعرية 2 مليون إلى 3 ملايين درهم نمواً في حصتها السوقية من المبيعات بأسرع وتيرة، فارتفعت بنسبة 4.2% في يناير لتصل إلى 21.6% في المجموع، مسجلة بذلك أعلى حصة سوقية مسجلة لهذه الفئة، بحسب التقرير.

ويمكن أن يُعزى نمو هذه الفئة السعرية إلى حد كبير إلى إطلاق مشاريع التطوير الجديدة الناجحة لمنازل تاون هاوس من الفئة المتوسطة العليا في مشروع «داماك صن سيتي» والتي شهدت متوسط أسعار بيع بلغ 1,222 درهماً للقدم المربعة، فضلاً عن شقق الفئة المتوسطة في مشاريع «سيليا وسيرا» و«غار وودز» فبلغ متوسط أسعار البيع 1,780 درهماً و1,699 درهماً للقدم المربعة على التوالي، وفي الوقت نفسه، كانت الفئة السعرية 750 ألف درهم إلى مليون درهم الخاسر الأكبر في حصة السوق، فانخفضت بنسبة 4.7%، لتهبط إلى 8.7%.

وشهدت أيضاً الفئات السعرية المجاورة 1.5 مليون إلى 2 مليون درهم و3 ملايين إلى 5 ملايين درهم نمواً ملحوظاً في الشهر، فنمت مجتمعة بنسبة 2.7%.

شرائح الأسعار

ويمكن أن يعزى النمو في هذه القطاعات إلى حد كبير إلى المشاريع نفسها وكذلك مبيعات الشقق على الخريطة في مشروع «بن غاطي سكاي رايز» في منطقة الخليج التجاري وشقق الفئة المتوسطة في مشروع «شوبا أوربيس» في منطقة موتور سيتي فبلغ متوسط السعر لكل قدم مربعة 2436 درهماً و1886 درهماً على التوالي.

وباختصار يمكن تقسيم شرائح الأسعار التسع الفردية (من 500 ألف درهم إلى أكثر من 10 ملايين درهم) إلى 3 مجموعات رئيسة، إذ شكلت العقارات في الفئة المتوسطة من مليون إلى 3 ملايين درهم مرة أخرى أكبر حصة من السوق بنسبة 52.8%، وبزيادة 2.4%.

وتمثل الفئات منخفضة السعر التي تقل قيمة العقارات فيها عن مليون درهم 24.9% من السوق، وبانخفاض 5.4% عن ديسمبر، بينما تمثل الفئات السعرية الراقية - العقارات التي تزيد قيمتها على 3 ملايين درهم - 22.3% من السوق، وبزيادة 3.0% على أساس شهري.