مؤشر العائد الإيجاري

العائد الإيجاري هو أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمرون عند تقييم جدوى الاستثمار العقاري. ويُعرّف العائد الإيجاري على أنه نسبة الدخل السنوي المتحقق من الإيجار إلى سعر شراء العقار، ويعبر عنه عادة كنسبة مئوية. يساعد هذا المؤشر في تحديد مدى ربحية العقار مقارنة بتكاليفه، مما يتيح للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستثمار في العقارات السكنية أو التجارية.

لكن كيف يتم حساب العائد الإيجاري؟

يتم حساب العائد الإيجاري باستخدام المعادلة التالية: العائد الإيجاري (%) = (إجمالي الدخل السنوي من الإيجار ÷ سعر شراء العقار) × 100. وعلى سبيل المثال، إذا كان سعر شراء عقار معين 500.000 دولار، ويتم تأجيره بمبلغ 3.000 دولار شهرياً، فإن العائد الإيجاري السنوي سيكون:

(3.000 × 12) ÷ 500.000 × 100 = 7.2 %

وتختلف معدلات العائد الإيجاري من مدينة إلى أخرى بناءً على عوامل عدة، مثل الطلب على الإيجارات، ومستوى الأسعار، والضرائب، وتكاليف الصيانة. فيما يلي بعض الأمثلة لمعدلات العائد الإيجاري في أسواق عقارية رئيسية حول العالم:

-دبي: تتميز دبي بعوائد إيجارية مرتفعة تتراوح بين 5% و9%، خصوصاً في المناطق ذات الطلب المرتفع مثل دبي مارينا ونخلة جميرا وتيكوم ومنطقة برج خليفة.

-لندن، المملكة المتحدة: غالباً ما تكون العوائد الإيجارية أقل، وتتراوح بين 2% و4% بسبب ارتفاع أسعار العقارات، لكن بعض المناطق مثل مانشستر تقدم عوائد أعلى.

-نيويورك، الولايات المتحدة: تتراوح العوائد بين 3% و5% في أحياء مثل مانهاتن وبروكلين، بينما تقدم مدن أمريكية أخرى مثل ميامي عوائد تصل إلى 7%.

-بانكوك، تايلاند: تعد من الأسواق الجاذبة للمستثمرين، حيث تتراوح العوائد بين 5% و7%.

-إسطنبول، تركيا: بفضل الأسعار التنافسية للعقارات، يمكن أن تصل العوائد الإيجارية إلى 8% في بعض المناطق.

لكن لماذا يعتبر العائد الإيجاري مهماً؟ هناك العديد من العوامل الرئيسية التي تهم المستثمرين عندما يتعلق الأمر بالمؤشر الإيجاري، فهو يعتبر مؤشراً للربحية، حيث يساعد المستثمرين على قياس مدى جاذبية العقار كمصدر دخل سلبي، كما يساعد على تقييم المخاطر، إذ إن العوائد المرتفعة قد تعني مخاطر أكبر، مثل ارتفاع نسب الشواغر أو تقلبات السوق. ويعتبر المؤشر أيضاً وسيلة مهمة للمقارنة بين الأسواق، حيث يمكن للمستثمرين استخدامه لاختيار أفضل المدن للاستثمار العقاري بناءً على العائدات المتوقعة.

وبالتالي، يعد العائد الإيجاري عاملاً رئيسياً في اتخاذ قرارات الاستثمار العقاري، حيث يساعد في تحقيق توازن بين العائد والمخاطر، مما يجعل بعض الأسواق أكثر جاذبية من غيرها للمستثمرين الدوليين.