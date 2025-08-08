بيع تاسع عقار مُرمّز في دبي بـ 1.7 مليون درهم

نجحت دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس، في بيع تاسع عقار مُرمّز بعد طرحه في السوق عبر منصة «بريبكو مِنت»، بقيمة إجمالية بلغت 1.7 مليون درهم عبر 238 مستثمراً.

العقار عبارة عن شقة سكنية مكونة من غرفة نوم واحدة وتقع في منطقة الخليج التجاري ضمن برج «J one»، وتم تمويلها بالكامل بقيمة 1.7 مليون درهم خلال وقت قياسي وعبر 238 مستثمراً من 40 جنسية بمتوسط استثمار 7143 درهماً، علماً أن الملكية الجزئية للعقار تبدأ من 2000 درهم.

ومنذ انطلاق مبادرة ترميز العقارات في دبي في 25 مايو الماضي، طرحت الدائرة 9 عقارات مرمزة ونجحت في تمويلها بالكامل خلال أوقات قياسية وصلت إلى أقل من دقيقتين، ما يشير إلى حجم الطلب الكبير من قبل المستثمرين على هذا النوع من المنتجات العقارية المبتكرة.

ويدار مشروع ترميز العقارات في دبي ضمن إطار تنظيمي وضعته دائرة الأراضي والأملاك بالتعاون مع سلطة VARA، ومصرف الإمارات المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل عبر ساندبوكس دبي Real Estate Sandbox.

وتدير شركة Ctrl Alt البنية التحتية القائمة على البلوك تشين، حيث تصدر رموز الملكية الآمنة على شبكة XRP Ledger، بينما يتولى بنك زاند (Zand Bank) دور الشريك المصرفي الرسمي، لضمان تكامل مالي قوي وآمن.