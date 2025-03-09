اهتمام بريطاني متزايد بالعقارات على الخريطة في دبي وأبوظبي

ذكر تقرير لصحيفة «لندن بوست» البريطانية، أن دولة الإمارات تشهد اهتماماً متزايداً من المستثمرين البريطانيين في العقارات على الخريطة وخاصة في دبي وأبوظبي، حيث يتيح هذا النوع من الاستثمار للمشترين الحصول على وحدات عقارية متميزة بأسعار تنافسية، مع الاستفادة من زيادة قيمتها السوقية قبل اكتمالها.

وقالت الصحيفة إن البيئة الضريبية المواتية في الإمارات من أبرز عوامل جذب المستثمرين البريطانيين، ما يمكن المستثمرين من تحقيق عوائد مثلى.

إضافة إلى ذلك، توفر الإمارات بيئة مستقرة وسياسات داعمة للأعمال، ما يعزز جاذبيتها كمركز استثماري.

كما تقدم المدن الإماراتية، مثل دبي وأبوظبي، مجموعة متنوعة من الفرص في العقارات على الخارطة، بما في ذلك الفلل والشقق والتاون هاوس. على سبيل المثال تتوفر في دبي فرص استثمارية في مناطق مثل وسط مدينة دبي، مرسى دبي، ونخلة جميرا، المعروفة بمرافقها الفاخرة ومواقعها المتميزة.

وتعد مشاريع مثل «مامشا جاردنز» في جزيرة السعديات بأبوظبي خياراً فاخراً للمستثمرين الباحثين عن الرفاهية. وبحسب التقرير شهد سوق العقارات في الإمارات، خاصة في دبي، نمواً ملحوظاً.

في عام 2024، سجلت السوق العقارية السكنية في دبي عدداً كبيراً من الصفقات يعكس ثقة المستثمرين القوية. ومن المتوقع استمرار الاتجاهات الحالية، مثل زيادة الإقبال على العقارات على الخارطة وارتفاع الطلب على المساكن الفاخرة، ما يوفر فرصاً مشجعة.

وأكد التقرير أن المطورون العقاريون في الإمارات قاموا بتنظيم فعاليات حصرية في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين البريطانيين، وعلى سبيل المثال، نظمت شركة «الدار العقارية» فعالية في لندن في نوفمبر 2024 لعرض مشروع «مامشا جاردنز»، بهدف تقديم نظرة مباشرة للمشترين البريطانيين حول التطويرات العقارية.

وأشار التقرير إلى أن برنامج التأشيرة الذهبية في الإمارات يوفر إقامة طويلة الأمد للمستثمرين الذين يستوفون معايير معينة، بما في ذلك شراء عقارات.

وهذا البرنامج جذب اهتمام المستثمرين البريطانيين الباحثين عن فوائد مالية وأسلوب حياة مميز، بما في ذلك المناخ المعتدل ومستوى المعيشة المرتفع.

ومع استمرار الإمارات في تطوير بنيتها التحتية وتقديم عروض فاخرة، يُتوقع زيادة اهتمام المستثمرين البريطانيين، مما يعزز العلاقات الاستثمارية القوية بين البلدين.