17 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 17 مليار درهم الأسبوع الماضي عبر 4816 صفقة، حيث تم تسجيل أكثر من 3837 مبايعة بقيمة 12.2 مليار درهم، و785 صفقة رهون عقارية بقيمة 4.3 مليارات درهم، كما تم تسجيل 194 هبة بقيمة 534 مليون درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الإسبوعية على: 353 مبايعة لأراضٍ، و3074 مبايعة لوحدات سكنية و410 مبايعات لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون لتشمل 227 رهناً لأراض، و613 رهناً لوحدات سكنية، و105 رهونٍ لمبانٍ.

وحلت منطقة غراند هيلز دبي في صدارة المناطق من حيث قيمة المبايعات بـ 1.1 مليار درهم، تليها منطقة الخليج التجاري بـ 800 مليون درهم، ثم منطقة مرسى دبي بـ 680 مليون درهم، ثم منطقة برج خليفة بـ 583 مليون درهم، وخامساً دبي مارينا بـ 561 مليون درهم.

وشهد السوق العقاري في دبي بيع قطعة أرض في منطقة غراند هيلز دبي بقيمة 1.1 مليار درهم، كما تم بيع فيلا فاخرة في منطقة جزيرة جميرا باي 330 مليون درهم، وبيع وحدة مكتبية في منطقة الخليج التجاري بقيمة 68 مليون درهم، وكذلك بيعت شقة سكنية قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 39 مليون درهم.