توقع تسليم 70 ألف وحدة سكنية في دبي بنهاية العام

تسليم 20 ألف وحدة خلال النصف الأول والطلب يفوق المخزون

تسليم 1300 فيلا و3000 تاون هاوس بجميع أنحاء دبي

متوسط سعر القدم المربعة يبلغ قمة تاريخية عند 1582 درهماً

تواصل دبي ترسيخ مكانتها ضمن أكثر أسواق العقارات جاذبية واستقراراً على مستوى العالم، مدعومة بتوسع عمراني نشط، وثقة متنامية من المستثمرين العالميين، وطلب قوي من المستخدمين النهائيين.

وخلال النصف الأول من العام الجاري تم تسليم ما يقرب من 20,000 وحدة سكنية، مع توقعات بتسليم 70,000 وحدة إضافية قبل نهاية العام، ما يعكس قدرة السوق على استيعاب معروض كبير دون التأثير على قوة الأسعار أو زخم النمو.

وحافظ السوق على وتيرة تصاعدية ثابتة، حيث ارتفع متوسط سعر القدم المربعة على مستوى المدينة، خلال النصف الأول من العام الجاري إلى قمة تاريخية جديدة، مسجلاً 1582 درهماً، ومحققاً زيادة قدرها 6% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2024.

ويستند هذا النمو المستدام في الأسعار إلى ركائز رئيسية، أبرزها التوسع السكاني المدفوع بتدفق المستثمرين على الإمارة والنمو الاقتصادي، واستمرار تطوير البنية التحتية الحضرية والمجتمعات المتكاملة، إلى جانب الثقة القوية من المستثمرين المحليين والدوليين في متانة سوق دبي العقاري واستقراره التشريعي والمالي، وذلك وفقاً لتقرير حديث لشركة «بيترهومز» للاستشارات.

المعروض السكني

في النصف الأول من عام 2025 تم تسليم ما يقرب من 20,000 وحدة سكنية في جميع أنحاء دبي، مقارنة مع 18,179 وحدة في النصف الأول 2024، ومن المتوقع أن يشهد النصف الثاني من عام 2025 تدفقاً كبيراً في المعروض، مع توقع تسليم حوالي 70,000 وحدة إضافية، كما يبدو أن خطط التسليم الممتدة حتى عامي 2026 و2027 واعدة، مع دخول أكثر من 200,000 وحدة إلى السوق، ما يشير إلى استمرار النمو وثقة المطورين.

وتصدرت قرية جميرا الدائرية «JVC» عمليات تسليم الوحدات السكنية في النصف الأول 2025، حيث برزت المنطقة كونها أفضل مجمع سكني من حيث عمليات التسليم خلال النصف الأول من عام 2025، حيث شكلت 20% من إجمالي الوحدات المكتملة، أي ما يعادل أكثر من 4,130 وحدة.

وجاءت منطقة شوبا هارتلاند ثانية بواقع 2200 وحدة، أي ما يعادل 11% من إجمالي الوحدات، بينما جاءت مدينة محمد بن راشد ثالثة بواقع 1600 وحدة، أي ما يعادل 8% من إجمالي الوحدات المُسلّمة.

النصف الأول

وخلال النصف الأول من عام 2025 تم تسليم أكثر من 1300 فيلا، وحوالي 3000 تاون هاوس في جميع أنحاء دبي، مسجلة بذلك بداية قوية للعام، وتصدرت تلال الغاف ومدينة محمد بن راشد عمليات تسليم الفلل، خلال هذه الفترة، بينما توزعت عمليات تسليم التاون هاوس على نطاق أوسع في مجمعات سكنية مثل دبي الجنوب، وقرية جميرا الدائرية، وتلال الغاف.

وللمقارنة شهد عام 2024 اكتمال 2200 فيلا، و6000 تاون هاوس فقط، ومع تجاوز النصف الأول من عام 2025 نصف أرقام العام الماضي يتجه السوق نحو عام قياسي، ومن المتوقع تسليم 3800 فيلا، و9000 تاون هاوس إضافية في النصف الثاني من عام 2025، ما سيمثل معياراً سنوياً جديداً لاستكمال بناء الفلل والتاون هاوس في دبي.

نمو مرن في الأسعار

وواصل سوق العقارات في دبي مساره التصاعدي المطرد في النصف الأول 2025، حيث وصل متوسط السعر على مستوى المدينة إلى 1,582 درهماً للقدم المربعة، ما يمثل زيادة بنسبة 6% مقارنة بالنصف الثاني 2024، وزيادة بنسبة 3% على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الأول 2025.

وتعد الأسعار الآن أعلى بنسبة 18% مما كانت عليه في الربع الأول 2024، وبنسبة 90% من أدنى مستوياتها في فترة الجائحة، والتي بلغت 833 درهماً.

ويعد ارتفاع قيمة العقارات بذلك ثابتاً ومدروساً، ما يشير إلى نمو مستدام مدعوم بأسس متينة، مثل التوسع السكاني، واستمرار تطوير البنية التحتية، وثقة المستثمرين القوية.

وقد تحقق هذا النمو رغم دخول كميات كبيرة من المعروض الجديد إلى السوق، ما يشير إلى أن الطلب لا يزال يفوق المخزون في القطاعات الرئيسية.

يعزز النمط الحالي من النمو المتوازن والمستقر، بمعدل حوالي 3% على أساس ربع سنوي، مكانة دبي واحدة من أكثر أسواق العقارات جاذبية وموثوقية عالمياً، وتبرز قدرة السوق على استيعاب الأسهم الجديدة مع الحفاظ على قوة الأسعار نضجه المتزايد، وعمق الطلب، مدفوعاً بمزيج جيد من المستخدمين النهائيين والمقيمين الدائمين والمستثمرين.

سوق الشقق السكنية

شهد سوق الشقق في دبي اتجاهات متميزة ومتكاملة في قطاعي العقارات الثانوية والعقارات على الخريطة بين الربع الأول 2023، والربع الثاني 2025، فقد بدأ سوق العقارات على الخريطة هذه الفترة يسجل وضعاً قوياً، حيث بلغ متوسط الأسعار 1,798 درهماً للقدم المربعة، وهو أعلى بكثير من 1,301 درهم المسجلة في القطاع الثانوي.

وعلى مدار العامين التاليين شهدت أسعار العقارات على الخريطة بعض التغيير، حيث بلغت ذروتها عند 1,993 درهماً في الربع الثاني 2023 قبل أن تبلغ 1,885 درهماً بحلول الربع الرابع 2024، ثم ارتفعت إلى 2,023 درهماً في الربع الثاني 2025، ويمثل هذا زيادة بنسبة 12.5% عن بداية الفترة، ما يؤكد مرونة القطاع.

في المقابل شهد السوق الثانوي نمواً أكثر اتساقاً وثباتاً، بدءاً من 1,301 درهم في الربع الأول 2023، حيث ارتفعت الأسعار بثبات إلى 1,599 درهماً حتى الربع الثاني 2025 - وهو ارتفاع إجمالي قوي بنسبة 23%، متجاوزاً بذلك قطاع العقارات على الخريطة من حيث المكاسب التراكمية.

وقد تجلى هذا الاتجاه التصاعدي بشكل خاص في 2024، حيث ارتفعت أسعار العقارات الثانوية بنسبة 13% على أساس سنوي، ما يشير إلى ارتفاع الطلب على العقارات الجاهزة للسكن بين المستخدمين النهائيين والمستثمرين على حد سواء.

سوق الفلل

شهد سوق التاون هاوس والفلل في دبي أداء قوياً في الربع الثاني من عام 2025، حيث شهد قطاعا العقارات الثانوية والعقارات قيد الإنشاء نمواً ملحوظاً، وارتفعت أسعار السوق الثانوي إلى 1,557 درهماً للقدم المربعة، بزيادة قدرها 9% على أساس ربع سنوي، و6% على أساس سنوي، مدفوعة بتزايد الطلب من المستخدمين النهائيين، الذين يعطون الأولوية للمنازل الجاهزة للسكن طويل الأمد.

واصلت أسعار العقارات على الخريطة ارتفاعها، لتصل إلى 1,368 درهماً للقدم المربعة، بنمو ربع سنوي قدره 4%، ونمو سنوي ملحوظ قدره 19%، ويعكس هذا ثقة المستثمرين المستدامة، مدعومة بخطط سداد جذابة، وجودة مشاريع مُحسّنة، والتوسع المستمر في البنية التحتية والمجمعات السكنية الكبرى في دبي.

وحافظ قطاع العقارات قيد الإنشاء على مسار تصاعدي ثابت، ما يسلط الضوء على الطلب الواسع النطاق وعمق السوق عبر كل من قطاعي الاستثمار والمستخدمين النهائيين.